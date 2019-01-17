Akşener, Ceren Damar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından odasında öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçen 2 Ocak'ta sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülen Ceren Damar Şenel'in ailesine ziyarette bulundu. Akşener, Şenel'in annesi ve babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Çıkışta açıklama yapan Akşener, ''Ben taziye ziyaretine geldim. İnşallah eğitim şehidimiz Ceren'in ortaya koyduğu ilkeli tavrın örnek olabilmesi için ne yapılabilir, bunu konuşmaya geldik, onun için siyaset konuşmayacağım" dedi.

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