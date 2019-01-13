BURSA'da, AK Parti'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar
Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz
Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin
Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan
Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık
İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban
Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal
İznik Belediye Başkan adayı:Kağan Mehmet Usta
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar
Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut
Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır
Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın
Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt
Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin
Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz
Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş
Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (MHP’nin adayı desteklenecek)
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AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı
BURSA'da, AK Parti'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı...
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