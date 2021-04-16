AK Partili Mahir Ünal, '128 milyar Dolar Nerede?' Sorusunu Cevaplandırdı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Sosyal paylaşım sitesi platform olan Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. Her zaman “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. son zamanların en tartışılan konusu olan ve ana muhalefetin parti binalarına astırdığı ‘ 128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankartlar, güvenlik güçleri tarafından toplatıldı ve konuya ilişkin soruşturma açıldı. AK Partili Mahir Ünal, bu soruya ithafen Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Paylaşmış olduğu tabloya göre:

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin Türk Lirası

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin Türk Lirası

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin Türk Lirası

Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin Türk Lirası

Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 Türk Lirası

Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 Türk Lirası

İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 Türk Lirası

Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 Türk Lirası

Toplam rakamın 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 Türk Lirası, yazılı olduğu bir tablo paylaştı.