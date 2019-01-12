AK Partili Eser: Cumhur ittifakı sıkı sıkıya birbirine bağlı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, "Biz bu ülkede yüzde 50'den fazla kişinin iradesini almış bir siyasi iradeyiz. Milli iradenin yüzde 50'sinden fazlasını alabilen siyasi bir hareket daha bu ülkede olmamıştır. Durum gerçekten ciddi, o nedenle bu iradenin dağılmaması için birlik ve beraberliğin bozulmaması için hep birlikte çalışacağız. Bu ciddilik ekonomik veya ülkenin güvenliği anlamında değil. Siyasi anlamda durum ciddi olduğu için Cumhur ittifakı kuruldu ve bu ittifak sıkı sıkıya birbirine bağlı"dedi.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin(MÜSİAD) Karaman Şubesi tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, siyasi anlamda durumun ciddi olduğunu bu nedenle Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu söyledi. Eser, "Biz bu ülkede yüzde 50'den fazla kişinin iradesini almış bir siyasi iradeyiz. Milli iradenin yüzde 50'sinden fazlasını alabilen siyasi bir hareket daha bu ülkede olmamıştır. Durum gerçekten ciddi o nedenle bu iradenin dağılmaması için birlik ve beraberliğin bozulmaması için hep birlikte çalışacağız. Bu ciddilik ekonomik veya ülkenin güvenliği anlamında değil. Siyasi anlamda durum ciddi olduğu için Cumhur ittifakı kuruldu. Bu ittifak sıkı sıkıya birbirine bağlı. Seçim çalışmalarında da özellikle basıncı arkadaşlarımızdan ricam Cumhur ittifakına zarar verebilecek yönde haberlerin yapılmaması. Bu ittifak ileriye dönük bir ittifak olacaktır. Sebebi ise karşı tarafta da bir ittifak var"diye konuştu.CHP, HDP VE İYİ PARTİ İLE HAREKET EDİYORCHP'nin HDP ve İYİ Parti ile hareket ettiğini belirten Eser, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kötüleme anlamında değil yanlış anlamayın. Bir insan kendine yakın olanlarla birlikte olur. Cumhuriyet Halk Partisi, şu an Halkların Demokratik Partisi ve İYİ Parti ile birlikte hareket ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben Meclis'te gözlemlediklerimi söyleyeyim. Bu ülkede geçmişte kan dökülmesin diye siyasi olarak bir çalışma yapıldı. Terörün siyasi yollarla bitmeyeceğini az çok anladık. Farklı dilden anladıklarını hepimiz kavramış durumdayız. Karşı tarafta öyle bir ittifak var ki inanın HDP gurubunun basın özgürlüğü adı altında PKK'ya veya terör örgütlerine verdiği özgürlükler, CHP ve İYİ Parti tarafından alkışlanıyor. O kadar güzel o kadar uyum içinde çalışıyorlar ki kameralar kürsüyü değil onları çekse herkes görecek. Bunlar o kadar ağabey kardeş ilişkisi içindeler ki görseniz ağzınız açık kalır. Yalnız bu durumları kameralar çekmiyor. İnanın bunlar aynı şeylere kızıyorlar aynı şeyi alkışlıyorlar. Karşıda böyle bir ittifak var. Bu karşı ittifakta umut varsa, siz bir şeyler görebiliyorsanız gelin hep beraber destekleyelim. Ben de destekleyeyim. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Birbirlerine aykırı zıt görüşleri olan üç partinin bir araya gelerek, içte ve dışta bu ülkeyi ne derece yönetebileceğini az çok kestiriyor olmanız gerekir. Evet farklı sıkıntılarımız var ama bizler birlikte yürümek zorundayız."

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