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AK Partili Ensarioğlu, Barzani'nin Kanalına Konuştu : Kürdistan Halkının Kararına Saygı Duyulmalı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Barzani'nin televizyon kanalı K24'e konuştu. Ensarioğlu, "Kürdistan halkının kararına saygı duyulmalı" dedi.

09 Haziran 2017 Cuma 12:28
AK Partili Ensarioğlu, Barzani'nin Kanalına Konuştu : Kürdistan Halkının Kararına Saygı Duyulmalı

 AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu kararını almasını değerlendirirken, bağımsızlık kararının halk tarafından verileceğini belirterek "Herkese düşen buna saygı göstermektir" dedi.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 televizyonuna Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandum kararını değerlendirdi. Ensarioğlu, Türkiye’nin özellikle son 4-5 yıldır Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile çok ciddi ve doğru temelde bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal alanda çok ciddi anlaşmalar yapıldı ve bu alanlarda çok ciddi işbirlikleri vardır" dedi. Bağımsızlık referandumunun Irak Anayasası’nda Kürtlere tanınan bir hak olduğunu da vurgulayan Ak Partili Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların sonucu olarak bağımsızlık hakkı ortaya çıktı. Kürdistan’da yaşayan halk buna karar verir. Herkese de düşen buna saygı göstermektir. Irak Kürdistan bölgesinin  bağımsızlığı Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyecektir. Çünkü, Kürdistan bölgesinin Türkiye ile iyi ilişkileri var. Türkiye’ye yönelik bir tehdit ve tehlike oluşmadığı müddetçe de Türkiye’nin farklı düşünmemesi gerekir. Bu dostane ilişkilerin daha da geliştirilerek devam etmesi gerekir. Orta Doğu’da yaşadığımız bu süreçte gördük ki Türkiye’nin Orta Doğu’da en samimi müttefiki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’dir. Türkiye’nin itirazı şudur; Türkiye’nin itirazı Suriye’de Türkiye’ye yönelik terör tehdidi oluşturacak ve Türkiye’nin kendi içine müdahale anlamına gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikedir. Sincar’da bu tehlike görüldü, Türkiye müdahale etti. Suriye’de bu tehdit ve tehlike görüldü Türkiye bugün orada. Ama Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile hiçbir zaman böyle bir tehdit ve tehlike oluşmadı, bilakis tam tersine iyi bir dostluk ilişkisi gelişerek devam ediyor."



Son Güncelleme: 09.06.2017 12:57
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