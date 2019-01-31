AK Partili Bostancı: Nurettin Soyer, 'C-5' isimli işkencehaneyi yöneten kişidir

Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi. Bostancı, "Neden, başka adaylar değil de Tunç Soyer tartışılıyor? Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül döneminin ünlü savcısı. Mamak Cezaevi'nde 'C-5' isimli işkencehaneyi yöneten kişidir. Sanıkların sorgulanması sırasında işkence uygulamalarına vaziyet ediyor, nezaret ediyor. Dolayısıyla toplumun kolektif bilincinde derin bir çatlak oluşturmuştur" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sivas'ta, partisinin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken, "İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde, yine sizin berat belgelerinizden biri olacağını düşünüyorum" diyen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın sözlerini değerlendiren Bostancı, şunları kaydetti:

"İsmet beyin o değerlendirmesini ben de izledim. Daha sonra kendisi de açıklama yaptı. Bizim AK Parti olarak kurumsal yaklaşımımız, değerlere ve kurallara ilişkin uygun bir siyaset yapmaktır. Seçmenin tercihi üzerine tabiri caizse bir vesayet kurmak, 'Şu şekilde tercih ederseniz bu mutlak surette doğru olur' tarzında bir bakıma dinle de irtibatlandırarak, değerlendirmek doğru değildir. İsmet bey de yapmış olduğu açıklamada, bizim bu değerlere ve kurallara uygun çerçevede, tercihe şayan olduğumuzu beyan etmek için bu ifadeyi kullandığını beyan etmiştir. Sayın Yılmaz'ın kişisel ifadeleridir. Bunu belirtmek isterim. Partinin kolektif yaklaşımı, ortak anlayışı değildir. Bizim görevimiz ve yaklaşımımız halkın oylarına elbette talip olmaktır; ama halkımız kime oy vereceğini kendisi takdir eder. Bu konuda herhangi bir kutsalla bağlantılı değerlendirme yapmak doğru olmaz."

'C-5 İŞKENCEHANEYİ YÖNETEN KİŞİDİR'

AK Parti'li Bostancı, CHP tarafından 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili de konuştu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in, 12 Eylül döneminde bulunduğu pozisyonu yanlış kullandığını kaydeden Bostancı, şöyle konuştu:

"Nurettin Soyer, 5 savcının başında olan albay. Nurettin Soyer'in iki önemli özelliği var, ortaya çıkan. Birincisi, milliyetçilere karşı adeta devlet adına değil; sanki şahsi bir meselesiymiş gibi kendi anlayışına göre bir mücadele sürdürmesi. Bakın, 'şahsi mesele' diyorum. İkincisi ise bu çerçevede yargılamayı hukukun çok dışına çıkarak, 500 kişilik davada, 220 civarında bir idam istemişti. Toplumsal algıya dönüştürmek, 'Burada çok önemli işler yapıldı' duygusunu uyandırmak, bir tür yargı marifetiyle toplumda tabiri caizse MHP, milliyetçilik aleyhine bir atmosfer kurmak için bulunduğu makamı kullanmış birisidir. Ama bir özelliği daha vardır. Mamak Cezaevi'nde 'C-5' isimli işkencehaneyi yöneten kişidir. Düşünün sanıkların sorgulanması sırasında işkence uygulamalarına vaziyet ediyor, nezaret ediyor. Dolayısıyla bu iki özellik toplumun kolektif bilincinde derin bir çatlak oluşturmuştur."

'TUNÇ SOYER'İN ÜZERİNE GELEN TARİHSEL MİRAS'

Babalar ve çocukların birbirlerinin eylemlerinden sorumlu olmadığını belirten AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Bugün Tunç Soyer'in karşılaştığı o spekülatif durum ve Soyer ismi üzerinden Tunç Soyer'in üzerine gelen o tarihsel miras ve ağırlık bu çerçevede teşekkül ediyor. Babalar ve çocuklar birbirlerinin eylemlerinden sorumlu değiller. Nurettin Soyer'in yaptıklarından dolayı Tunç Soyer'i ayrıca değerlendirmek ve buradan bir devamlılık çıkarmak şüphesiz doğru bir yaklaşım olmaz. Ama eğer böyle bir tarihsel mirasın altındaysanız bu gölgenin altında yetişmiş böyle bir mirasın sahibi olan kişinin oğluysanız bu konuya ilişkin ne düşündüğünüz ve şimdiye kadar siyasetin içinde bir bireyseniz. Ne yaptığınız kamuoyunun dikkatini çeker. Tunç Soyer, aynı zamanda bir siyasetçi. Geçmiş dönemlerde de çok çeşitli yerlerde görev yaptı" dedi.



FOTOĞRAFLI