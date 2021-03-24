AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kabine Revizyonu Açıklaması Yaptı

AK Parti MKYK toplantısının sona ermesi ardından Ak parti sözcüsü Ömer Çelik gündemde bulunan konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Kabine revizyonu iddiaları hakkında görüş bildiren AK Parti sözcüsü Çelik, bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan takdirinde olduğunu ve bu tip durumlarda yapılan tüm tahminlerin boşa çıkacağını söyledi. Söylenen listelerin her zaman yanlış ve uydurma olduğu herkes tarafından biliniyor sözleri AK Parti sözcüsü Çelik tarafından ifade edildi.

İlerleyen dönem hakkında siyasi değerlendirmelerinin MKYK üyeleri ile hangi beklentiler içerisinde olunduğu paylaşıldı. Sözcü Çelik, MKYK üyelerinin de güncel olarak söz alıp kendi değerlendirmelerini paylaştığını belirtti. Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'ın genel başkan vekili olarak görev yapacağı öğrenildi.

Önceki MKYK çok tarihi olaylara şahit olunan bir dönemi temsil ediyordu ifadelerini kullanan Sözcü Ömer Çelik, bu duruma örnek olarak 30 yıl işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılmasına takip ediyordu cümlesine kurdu. Bunun yanı sıra Ayasofya'nın da yeniden cami olarak işlevine dönmesinin Türk milleti tarafından istendiğini ve geçmiş dönemdeki MKYK’nın bu tip olayları takip ettiğini belirtti. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde Türkiye tarihinde önemli bir yer edinmişti ve bu konuda takip gerçekleşti denildi.

Fazla sayıda iç ve dış politika konusunun, bunların yönetilme şeklinin başarılı bir şekilde parti politikası haline getirilmesi ve Türk milleti ile paylaşılmasına geçmiş dönemdeki MKYK’nın şahitlik ettiği açıklamaları AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından gerçekleştiren konuşma sırasında söylenildi. Ülkemizin her tarafından gelen teşkilatlarımızın büyük bir coşku eşliğinde kongrenin gerçekleşmesine katkısını olduğunu söyleyen sözcü Ömer Çelik, siyasi partilerin millet için var olduğunu açıkladı. AK Parti'nin de kendisine Türk milletinin varlığına adamış bir parti olduğunu söyleyen Çelik, partisi ile ilgili Türk milletinin özlemlerini, taleplerini devlete yansıtmak için önemli misyonların üstlenildiğini açıkladı.

Kabine değişimi hakkında ise yapılacak olan tüm tahminlerin boşa çıkacağını belirten Ömer Çelik, bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan takdirinde olduğunu açıkladı. Son günlerde gündemde olan İstanbul Sözleşmesi hakkında da yorumlar yapıldı. Sözleşmenin feshedilme kararı alması hakkında usule ilişkin bir problem olmadığını ve burada önemli olanın egemen bir devlet olarak Türkiye'nin hakkını kullandığını belirtti. Sözcü Ömer Çelik aynı zamanda herkesin odaklanması gereken konunun kadına şiddetin önlenmesi olduğunu ve bu konuda daha çok neler yapılabileceği olduğunu söyledi. Kadınların görkemli mücadelesinin aslında bir insanlık mücadelesi olduğunu söyleyen Çelik, bu konuda fazla sayıda eleştiriler olduğunu ve bir kısmının iyi niyetli olduğunu düşündüklerini ve tüm eleştirilere saygı duyduklarını söyledi.

Gündemde büyük yer tutan ve çok sayıda eleştiriler alınan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınması hakkında pek çok tartışma yaşandığını ve bu tartışmalar sonucunda bu şekilde bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Sözcü Ömer Çelik, bu durumun kesinlikle kadın haklarından vaz geçildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Hem kamusal alanda hem de siyasi hayatta kadının yer almasının, kadına şiddetin önlenmesinin AK Parti için yalnızca politik bir tercih değil bir ahlaki sorumluluk olduğu da açıklandı.