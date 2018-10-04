Ak Parti sözcüsü Çelik: Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batman'da 7 askerin şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi, "Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir. Teröristlere karşı mücadele ettiğimiz gibi, bunların arkasındaki kaos projelerine karşı da mücadele ediyoruz" dedi.

​Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 asker için başsağlığı diledi. "Etrafımızda olanlar son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştı" diyen Çelik, "Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesi olduğuna vurgu yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar, yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye’nin terörle mücadelesi, en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir. Terör kendine çeşitli ideolojik referanslar seçse de özü insanlık düşmanlığıdır. Kendilerine farklı etnik, dini veya bölgesel referanslar seçse de terör örgütleri aynı insanlık dışı ortak paydaya aittir. Terörle mücadelemiz ülkemiz adına olduğu kadar, insanlık adına bir mücadeledir aynı zamanda. Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısına çıkan en güçlü odak Türkiye’dir. Türkiye bu sebeplerle çok yönlü terör saldırısı ile karşı karşıyadır. Terör yoluyla gerçekleştirilmek istenen siyasi projelerin karşısında olduğu, bölge halkları için adil bir gelecek istediği için birbirine zıt ideolojilere sahip terör örgütleri saldırıyor Türkiye’ye. Terör karşısında Türkiye’nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir. Teröristlere karşı mücadele ettiğimiz gibi, bunların arkasındaki kaos projelerine karşı da mücadele ediyoruz. Ülkemiz adına olduğu gibi kardeş hakların onurlu hayat hakkı için de mücadele ediyoruz.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×