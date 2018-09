AK Parti Sözcüsü Çelik: (Erdoğan, Trump görüşmesi) Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır (2) 

(ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ) "TAKVİM HER AN OLABİLİR BİR ENGEL YOK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devalet Bahçeli'nin görüşme takvimine ilişkin bir soruya, "Takvim her an olabilir bir engel yok. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor. Bütün partiler çalışmalarını sürdürüp olgunlaştırıyor. Görüşmeler çerçevesinde tabloya bakacağız. Programlarının uygunluğuna göre bir araya gelmeleri her an mümkün olabilir. Heyetlerin kısa sürede görüşmesi mümkün olabilir. Olgunlaştıkça liderlerin görüşmesi mümkün olabilir. 'AK Parti istekli, isteksiz gibi ...' herhangi bir şekilde böyle değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Her şey kendi ritminde, olağan bir süreç" diye yanıt verdi.

(DURSUN ÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI) "YARGISAL GİRİŞİMLER DE YAPILACAKTIR"

CHP eski milletvekili, Dursun Çiçek'in açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Çelik şöyle konuştu: "Son derece vahim bir açıklama. Türkiye'de vesayetin aslında zihinlerde nasıl dolaştığını, kurumsallaştığını gösteren bir açıklama. Bununla ilgili CHP'den bir yalanlama, kınama gelmemesi de CHP'de dolaylı bir onaylamanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu CHP'de, Yassıada zihniyetinin, vesayet zihniyetinin ne kadar güçlü, diri olduğunu gösteriyor. Aziz milletimizin takdirine sunuyorum. Milli iradeye karşı bu zihniyet, bu kadar diridir. Buna karşı teyakkuz içinde olmak lazım. Bu yaklaşımın 'iktidardan indirin sonra gereğini yaparız' yaklaşımını hukuki, anayasal bir yaklaşım olmadığını çok net görüyoruz. En acı şekilde Yassıada yargılamalarında gördük. Benzer bir mantığı bu kadar fütursuzca, rahat dile getirmeleri son derece vahimdir. Bu hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Meclisin üyesi olan bir kişi tarafından gündeme getiriliyor. Şu çağrıyı da yapıyoruz; Şayet böyle başsavcılar varsa, yargı kurumlarının gerekli girişimleri yaparak hukuka bağlı olmayan, Anayasa'ya bağlı olmayan, kumpas zihniyetindeki bu başsavcıları ortaya çıkarması, görevidir. Bununla ilgili yargısal girişimler de yapılacaktır."

(YARGITAY'IN BERBEROĞLU KARARI) "AYNI HUKUK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE SEYRİNE DEVAM EDECEKTİR"

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. MİT TIR'ları kumpası çok açık bir şekilde Türkiye'nin o bölgedeki faaliyetlerini bir yabancı devletin çıkarları adına engelleme girişimidir ve bu FETÖ terör örgütü tarafından yapılmıştır. Yargı suçlu bulmuştur. Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan bir mesele bu. Sonrasında serbest bıraktılar. Bundan sonra da aynı hukuk kuralları çerçevesinde seyrine devam edecektir. Değerlendirmemiz bu" aıklamasında bulundu.

(MHP'NİN AF TEKLİFİ) "İLKELERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

MHP'nin af teklifine ilişkin soruya Çelik, "Tabii ki paketi göreceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda net konuştu devlete karşı işlenen suçlar ayrı kişilere karşı işlenen suçlar ayrı. Buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Af konusunda aynı yerde durmadığımız ortadadır. Pazartesi günü göreceğiz değerlendireceğiz" diye yanıt verdi.

(KATAR'IN HİBE ETTİĞİ UÇAK) "DEVLETLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI OLAĞAN JESTLERİ ..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelin'nin Katar'ın hibe ettiği uçak konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Çelik, "Açıklamaya katılmıyoruz. Devletlerin birbirlerine karşı jestleri olur. Bu şekilde değerlendirmek lazım. CHP, 'hibe edildi taviz alındı' şeklinde tartışma yürütmek istiyor. Ciddiye alınacak bir tartışma değil. Devletlerin birbirine jestleri olarak görüyoruz herhangi bir yanlış görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterine girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır. Türkiye de pek çok devlete çeşitli konularda jestlerde bulunmaktadır. Bunu devletlerin birbirlerine karşı olağan jestleri olarak değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"BU, ATATÜRK'E KARŞI YAPILMIŞ EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR"

CHP'nin İş Bankası hisseleri tartışmasına ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusal liderimizdir Atatürk'ün her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir. CHP onun doğal mirasçısı olarak görüyor kendilerini. O zaman tek parti vardı. Atatürk'ün mirası bütün milletimizindir. Bu, Atatürk'e karşı yapılmış en büyük saygısızlıktır. CHP'nin Atatürk'ün mirasına saygı gösterip Türk milleti adına bunun Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından temsil edilmesi şeklinde bir düzenlemeyi uygun bulması ve bu şekilde temsil edilmesi konusunda da hassasiyet göstermesi gerekir diye düşünüyoruz. Aksi tadirde mirasa saygısızlık olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

(CHP'NİN İDLİB AÇIKLAMASI) "SİYASETTE EN VAHİM DURUMLARDAN BİR TANESİ SİYASİ HAYMATLOS OLMAKTIR"

CHP'nin İdlib konusundaki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Çelik, "Sorduğu bütün sorulara bakın, ya Esad adına sorulmuş sorulardır ya da yabancı bir devletin pozisyonu adına sorulmuş sorulardır. Siyasette en vahim durumlardan bir tanesi siyasi haymatlos olmaktır. Bu şekilde haymatlos olmak durumu doğru bir durum değildir, biraz da trajik bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Hakime TORUN / ANKARA ()