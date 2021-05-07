AK Parti'nin Silmiş Olduğu Çizgi film Videosu İçin İddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" Başlığı ile paylaşmış olduğu ve CHP'nin 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilen videonun silinmesi sosyal medya gündeminde oldukça dikkat çekici bulundu. Yapılan iddialara göre bu video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça kızdırdı.

AK Parti tarafından hazırlanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın canlandırmış olduğu "Yalan üretim merkezi" notu ile yayınlanan ve daha sonra silinen çizgi film gündeme bomba gibi düşmüştü.

AK Parti'nin Twitter hesabından "Yarın saat 14.00'te" başlıklı paylaşımın ardından , bir gün sonra yayınlanan CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adı ile sosyal medyada paylaşılan çizgi filmde, son dönemlerin siyasi tartışması olan 128 milyar dolar nerede? Sorusuna yanıt verilmişti. AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" başlığı ile paylaşılan çizgi film partinin resmi hesabından silindi.CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi.

'Maksat Hasıl Oldu''

Paylaşılan videonun kaldırılmasının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hamza Dağ, videonun amacına ulaştığı ifade etti. Dağ, ''Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu'' ifadelerini kullandı.

Dağ ayrıca ''Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sert Tepki Göstermiş

Çizgi filminde Ben kaldırıldığı akıllarda soru işareti olarak kaldı. Gazeteci Hadi Özışık, filme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiğini söyledi.

Özışık, "Aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanımız bu videoyu beğenmemiş, sevmemiş. Cumhurbaşkanı'nın çok sert tepki gösterdiğini duydum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a da çok sert tepki gösterdiğini duydum. İki parti de kaldırılması için kendi arasında anlaşmaya varmış olabilir" açıklamasını yaptı.