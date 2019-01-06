AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet, bize 'Yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa Ünal'ın yanı sıra AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, yerel seçim için AK Parti'nin Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin, ilçe ve belde belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Burada partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas'ın anlamlı ve ruhu olan bir şehir olduğunu dile getiren Ünal, AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini belirtti.

'AK PARTİ MİLLETİN TA KENDİSİDİR'

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadar milletle beraber olduğunu vurgulayan Ünal, "AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu, kumaşını bu millet dokudu. Biz sadece AK Parti'nin tabelasını astık. 'Girdiğimiz bütün seçimleri kazandık' demiyoruz, 'Bu aziz millet bizi onayladı, bize yürüyün dedi' diyoruz. O yüzden 'Seçim kazandık' demeyiz. Biz milletimizin gönlüne ve teveccühüne ve onayına talibiz. Millet, bize 'Yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz. Biz milletimizle seçimden seçime bir araya gelmeyiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir, AK Parti milletin öz evladıdır. O yüzen biz aziz milletimizle her zaman kalben beraberiz" diye konuştu.

Koltukların ve makamların gelip, geçici olduğunu belirten Ünal, "Biz bu işleri ateşten gömlek olarak görüyoruz. O koltuğa oturduğumuz andan itibaren milletin bütün sorumluluğu artık üzerimizdedir. Kılı kırk yarmamız gerekir. İşte AK Parti siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğü bu siyasi ahlakı, imanının ve inancının gereği olan bu siyasi ahlakı Türkiye'de yerleştirmekte ve devam ettirmektedir" dedi.

'ŞEYTAN TAŞLARKEN, TAVAFI İHMAL ETMEDİK'

AK Parti'nin birçok alanda hizmeti başarıyla yürüttüğünü dile getiren Ünal, şunları söyledi:

"1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan gönül belediyeciliğinin bugün geldiği nokta; değer üreten, merhamet, iyilik üreten, güven veren, sevgi, şefkat üreten ve daha önemlisi insan kaynağımızı pırıl pırıl gençleri üreten belediyeciliktir. Türkiye, çocuklarının bilgi evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim sanat merkezinde, millet kıraathanelerinde, millet bahçelerinde gönlünce refah içerisinde, özgürce yaşayacağı şehirlere kavuştu. Bu AK kadrolar sayesinde oldu. 16 yılda önce milletin iradesini egemen kılma mücadelesini verdik ve vesayeti kaldırdık. Sonra devletin içine sızmış bir çeteyi bertaraf ettik. Bütün bunları yaparken, şeytan taşlarken, tavaf yapmayı da eksik bırakmadık. Bir taraftan şeytan taşladık bir taraftan hizmet getirdik. Bize diyorlar ki 'Siz bu hizmetleri vatandaşın vergisiyle yapıyorsunuz'. Biz de diyoruz ki 'Amenna, 2002'den önce vatandaş vergi vermiyor muydu?' 2002'den önce verilen bu vergiler neden hizmete dönüşmüyordu da şimdi dönüşmeye başladı? Çünkü bu milletin evlatları bu milletin emanetine sahip çıkmaya başladı da o yüzden. 16 yılın sonunda diyoruz ki 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Türkiye'de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber biz daha yeni başlıyoruz'. İlk günkü aşkla ilk günkü heyecanla yeni başlıyoruz; çünkü daha yapacak çok işimiz var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, konuşmanın ardından 7 belde ve 16 ilçe adayları ile Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin'i partililere tanıttı.

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