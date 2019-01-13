AK Parti'li Nihat Zeybekci: Bölmemek, parçalamamak lazım

İZMİR, ()- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmirli'de yaşam tarzıyla ilgili kaygının olmadığını ifade ederek, "Eğer varsa bir endişe, bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Yaşam tarzına karışmak kimsenin haddine değil. Şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım. Bölmemek, parçalamamak lazım" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecini anlatan Nihat Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız teklifte bulundu. Olacağına inanmasaydım, İzmir'in bize heyecanı olmasaydı, olmazdı. Bu heyecan bizi teşvik etti. Tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir'in ‘millete hizmetkar olan belediyecilik anlayışı’na hazır olduğuna inandığım için kabul ettim. İzmir bizim için hiçbir şekilde zor değil. Geçmişe baktığımızda Demokrat Parti ve Serbest Cumhuriyet Fıkrası bu potansiyeli görüyorum. Onun için 'Zor eyvah, asla' demedik. 'Oh çok iyi' dedik" diye konuştu.

Seçimler için oy oranı ve hedefi söylemeyeceklerini belirten Zeybekci, "Demokraside şehir kazanır. Onun için şu oranı koyup da onun dışındakileri başarısızlık veya başarı olarak algılamamak lazım. Biz hizmet sevdamızı anlatacağız. İzmir'in onayına sunacağız. İzmir ne derse, bunun üzerine asla başka bir anlam yüklemeyiz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir buna kesinlikle olumlu cevap verecektir. Milletin iradesine ipotek koymak gibi bir niyette değiliz" dedi.

'ÖNCEKİ OYUN ÜZERİNE ÇIKARIZ'

Önceki seçimlerde alınan oy oranının başarı olduğuna değinen Zeybekci, "2014’te İzmir’den aday olan son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın insanları ne kadar içten ve candan dinlediğini herkes iyi biliyor. İzmir'e yaptığı hizmeti de herkes çok iyi biliyor. Aldığı oy kesinlikle başarıdır. Biz bunun üzerine mutlaka çıkacağız. İzmir'den aldığımız refleks de bu zaten. Sokak sokak, insan insan dolaşarak bir seçim kampanyasına başladık. Konu AK Parti, CHP, MHP, HDP meselesi değil. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. Anket çalışmaları yapıyoruz" diyerek İzmirli’nin sıcak yaklaşımını anlattı.

'İÇKİ RUHSATI SINIRLAMASI YOK'

İzmir’de bazı kişilerin içki tartışması yarattığını öne süren Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

"İçkili yerlerle ilgili hiçbir yerde sınırlama yoktur. Türkiye bunları tartışmamalı artık. İzmir'in sorunları başka. Bunları kalkıp da İzmir'in önüne koyarsanız vallahi haksızlık yaparsınız. İzmir'in altyapı, katı atık, ulaşım, içme suyu, kanalizasyonla ilgili altyapı yoksunluklarını bir kenara bırakıp da İzmir'i buna tahvil ederseniz, bu bir haksızlıktır. Bir İzmirli'nin yaşam standardı kaygısı varsa onu dinleriz. Ne şekilde yaşarsa yaşasın, nasıl giyinirse giyinsin. Allah'a çok şükür bunların yaşandığı bir Türkiye var. Bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki. Kurtuluş Savaşı'nda bazı softalar şunu tartışıyormuş, ‘güneşin ısıttığı suyla abdest alınır mı, alınmaz mı’. Bu da aynısı. İzmir'i ciddiye almak lazım, eğer insanlar 'Biz şundan dolayı endişe ediyoruz' diyorsa, anlatmak, bu endişeyi gidermek lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. İnsanların hayatına karışmak, kimsenin haddine değil. Şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım. Hiçbir spor faaliyetini ideolojik yapıya yamayamazsınız. İnsanları bölmemek, parçalamamak lazım. O zaman öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen, hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz. Bu da son derece yanlış olur."

SAĞLIK, TURİZM, BİLİM, LOJİSTİK MERKEZİ

Projeleri en kısa sürede detaylarıyla açıklayacaklarını ifade eden Zeybekci, bazılarının ana başlıklarını aktardı. Kentin ilk başta altyapı, ulaşım ve trafik sorununu ele alacaklarını dile getiren Nihat Zeybekci şunları söyledi:

"İzmir turizm, sağlık turizmi, eğitim, bilim, lojistik merkezi olsun. Kültür, müzeler merkezi olsun. İzmir geriatri merkezi olsun. Tarımsal ihracatla ilgili, teknolojilerle ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili merkez olsun. Finansman, bankacılıkla ilgili, patenti ile bilgisi ile her şeyiyle imkanların sağlandığı bir merkez olsun" dedi.

Zeybekci, İzmir'in elektronik ticarette dünyada belirli merkezlerden biri olacağının da altını çizerek, "Türkiye'nin en avantajlı şehri İzmir'dir. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. İstanbul-İzmir hızlı treni, Ankara-İzmir hızlı treni ve otoyolu geliyor. Ankara-İzmir bağlantısının Kars-Ardahan ve Çin Seddi'ne kadar gideceğini unutmayın" diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 KURUŞ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Kentsel dönüşümle ilgili projelerini açıklayan Zeybekci sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de kentsel dönüşüm yapılamıyorsa herkesin dönüp kendine bakması lazım. Bazı yerlerde plansız, Hazine arazileri üzerine veya imarsız yapılaşmalar var. Ama vatandaşı zerre miktarı tedirgin etmemek lazım. Vatandaş 'yerimde dönüştür beni, benim çevrem var' diyor. O kadar net. Vatandaşla uzlaşacağız, onları oturdukları yerde 1 kuruş bile mağdur etmeden, razı olacakları projeyi yapacağız. İzmir'de suyun geçtiği, hafızasının olduğu yerlerde imarla ilgili hassas olmamız lazım. İzmir'de yapı yoğunluğunu asla arttırmayacağız. Konu kat meselesi değil. Bu çok net bir sözdür. İzmir'in çevresini mutlaka İzmir'in hoşuna gidecek kentsel yapılaşmalarla donatacağız. Ege kültüründe yüksek yapı yoktur, pek de yakışmaz."

'GENÇLERE İŞ AÇILACAK'

İzmir'e büyük bir göç olduğunu belirten Zeybekci sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir’in birçok ilçesi var ki dünyada örnek gösterilen yerler. Oralarda ortalama ömrün ne kadar uzun olduğunu bütün istatistikler kabul ediyor. Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu emeklilikten sonra gelenler. Artık çalışma şekilleri değişiyor. Ev ofislerde çalışmak gibi özellikler ortaya çıkıyor. Dün akşam çok değerli bir hanımefendiyle konuştum. İki oğlunun İzmir'de iş bulamadığını, mecburen İstanbul'a gitmelerinden dert yandı. Biz gençlerimizi İzmir'de istihdam edemeyeceksek bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok. Onlara iş kapısı açacak projelerimiz var."

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