AK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Orhangazi'deki yurt binası açılışında yaptığı konuşmada, "El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar. Bilinsin ki Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor" dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaba inşaatı Orhangazi Belediyesi'nce yapılan, kalan bölümü ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan Süleyman Şah Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nun binası törenle hizmete açıldı. Bina açılışına İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Refik Özen, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel ile Atilla Ödünç, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, yapılanların, AK Parti belediyeciliğinin eseri olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz her zaman bizim gücümüzü artıracak unsurlar. Bizler dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz" dedi.

'TÜRKİYE, TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Efkan Ala'dan sonra kürsüye gelen önceki dönem başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

"2014 yerel seçimlerinden önce merkezi iktidar, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin AK Parti’den olmasının tüm şehirlere güç katacağına vurgu yaptık. Bugün görüyoruz ki bu sacayağı sayesinde Bursa’mızın her köşesine en iyi hizmetler yapılıyor. Eksiklerimiz, altyapı ve üst yapılarımız birer birer tamamlanıyor. Geçen haftadan beribir çok eserin açılışını yaptık. Tüm bunların bir nedeni var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda efsane olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun gücü ve iradesi sayesinde hem ülkemizin tüm eksiklerini gideriyoruz hem de dünyaya Türk’ün gücünü gösteriyoruz. El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. İşte şimdi de üzerimize yeşil dolarlardan yaptıkları mermilerle saldırıyorlar. Bilinsin ki Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bundan sonra daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, dua yaptırdıktan sonra yurt binasının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılış sonrası yurt binasını gezip, öğrencilerle sohbet etti. Açılışın ardından davetlilere, Orhangazi Belediyesi'nce aşure ikram edildi.

FOTOĞRAFLI