Ak Parti Kanadından Ruhsar Pekcan Açıklaması

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşi Ile ortak olduğu şirketinin bakanlığa el dezenfektanı sattığı gündeme yansımış ve büyük tepki toplamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili olan konuyu kendisine yöneltilen "Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz." açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz gün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şu yanıtı verdi:

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, kendisi ve eşinin ortak olduğu şirketten bakanlığa el dezenfektanı sattığı ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu konu ile ilgili kendisine soru yöneltildi, "Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna AK Partili Bülent Turan "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz." ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir önceki gün Meclis'te düzenlemiş olduğu basın toplantısında, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

''Duruşumuz Belli''

Bir gazetecinin kendisine yöneltmiş olduğu soruyu cevapladı, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" Sorusuna şu yanıtı verdi.

"Bizim duruşumuz bellidir. AK Parti'yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır. Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Buna ilişkin Pekcan açıklamalarını yaptı. Gerekli kurumlar değerlendirecektir. O karar kendilerinin" açıklamalarını yaptı.

Ne Olmuştu?

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşi ve kendisine ait olan şirketten bakanlığa el dezenfektanı sattığı bir milletvekili tarafından ortaya atılmıştı. Bakanlık tarafındanyapılan açıklamada ise satışın, piyasa fiyatının çok aşağısında bir tutara temin edildiği iddia edilmişt. 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınmış ve yerine Mehmet Muş getirilmişti. Muhalefet partileri ise; Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yüce divanda yargılanması yönünde istekte bulunmuştu..