Ak Parti Kanadından Ruhsar Pekcan Açıklaması

21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınmış ve yerine Mehmet Muş getirilmişti. Pekcan'ın görevden alınması ise olaylı bir şekilde olmuştu

Ak Parti Kanadından Ruhsar Pekcan Açıklaması

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşi Ile ortak olduğu şirketinin bakanlığa el dezenfektanı sattığı  gündeme yansımış ve büyük tepki toplamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili olan konuyu kendisine yöneltilen "Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz."   açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,  geçtiğimiz gün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara  yönelik açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna Ak Parti Grup Başkanvekili  Bülent Turan şu yanıtı verdi:

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın,  kendisi ve eşinin ortak olduğu  şirketten bakanlığa el dezenfektanı sattığı  ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,  bu konu ile ilgili kendisine  soru yöneltildi, "Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna   AK Partili Bülent Turan "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz." ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,  bir önceki gün Meclis'te düzenlemiş olduğu  basın toplantısında, Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara ilişkin  bazı açıklamalarda bulundu. 

''Duruşumuz Belli''

Bir gazetecinin kendisine yöneltmiş olduğu soruyu  cevapladı, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" Sorusuna şu yanıtı verdi.

"Bizim duruşumuz bellidir. AK Parti'yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır. Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Buna ilişkin Pekcan açıklamalarını yaptı. Gerekli kurumlar değerlendirecektir. O karar kendilerinin" açıklamalarını yaptı.

Ne Olmuştu?

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın,  eşi ve kendisine ait olan  şirketten  bakanlığa el dezenfektanı sattığı  bir milletvekili tarafından ortaya atılmıştı. Bakanlık  tarafındanyapılan açıklamada ise satışın, piyasa fiyatının  çok aşağısında bir  tutara temin edildiği iddia edilmişt. 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınmış ve yerine Mehmet Muş getirilmişti. Muhalefet partileri ise;  Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yüce divanda yargılanması yönünde istekte bulunmuştu..

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Can Yaman Hayranlarından Şaşırtan Gelişme! Bir...
Can Yaman Hayranlarından Şaşırtan Gelişme! Bir...
  1. MAGAZİN