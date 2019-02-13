AK Parti Başkan Adayı Mesut Üner: 5 bin kişiye iş sağlayacak projelerimiz var

İSTANBUL, () - ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, orta ölçekli 8 ila 10 fabrikanın Çatalca’da faaliyet göstermesi için görüşmeler yaptıklarını ifade ederek “En az 5 bin kişiye iş sağlayacak projelerimiz var. Belediyenin zaten yüksek miktarda borcu var, her ay bu borç artıyor. Çünkü üretim yok. Bu durum sürdürülemez” dedi.

Seçim programı çerçevesinde Çatalca merkezde seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Çatalca’da 2014-2019 arası nerede bir metrekare asfalt varsa hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vermiştir. İBB her yıl 5 milyon lira asfalt yardımı yapıyor. Mevcut yönetim asfalt almadıysa parke taşı almıştır, parke taşı almadıysa park malzemesi almıştır. Ama yine de borç var. Peki, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? İstihdama, üretime dayalı projeler üretip bu borçları kapatacağız. Kuracağımız sera sistemleriyle İBB’ye her yıl alım garantili çiçek temin edeceğiz” dedi.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

Başkan adayı Mesut Üner, konuşmasına şöyle devam etti:

“En az 5 bin kişiye iş sağlayacak projelerimiz var. Orta ölçekli 8 ila 10 fabrikanın Çatalca’da faaliyet göstermesi için görüşmelerimiz var. İstihdam önceliklerimiz arasında. Bunların hiçbiri havada kalmayacak. Sokakta bana mevcut yetkililer için ‘10 yıldır hiçbir şey yapmadılar’ diyorlar. Bizde bu durum söz konusu bile olmayacak. Elimizden ne geliyorsa Çatalca’ya hizmet etmek için yerine getireceğiz. Belediyenin zaten yüksek miktarda borcu var, her ay bu borç artıyor. Çünkü üretim yok. Bu durum sürdürülemez.”

“KAPIM ASLA KAPANMAYACAK”

Bu seçimin ideoloji değil, hizmet odaklı olması gerektiğine vurgu yapan başkan adayı Mesut Üner, “Bu seçim genel değil, yerel seçim. Çatalca’yı beraber yöneteceğiz. Benim kapım herkese açık olacak. 10 ay ilçe başkanlığı yaptım. Başkanlık odasının kapısı kapanmadı, kapanmayacak da, size söz veriyorum” diye konuştu.

GENÇLER DESTEKLENECEK

Spor aktiviteleri ile ilgili de konuşan Çatalca başkan adayı Mesut Üner, “İlçemizdeki spor aktivitelerini de artıracağız. Gençleri destekleyeceğiz. Kuracağımız futbol akademisiyle Başakşehir futbol kulübüne oyuncu yetiştireceğiz. Genç futbolcuları hem bölge takımlarına hem de Başakşehir futbol takımına oyuncu vereceğiz” dedi.

MESUT ÜNER HAKKINDA:

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.