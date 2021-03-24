AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi! Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Büyük olağan kongresinde önemli açıklamalarda bulundu ve merakla beklenen 2023 manifestosunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarına bir çağrıda bulunduğunu belirterek milli servet olan evlerdeki altın ve dövizin çeşitli finans araçlarına yatırılmasına ve ekonomiye, üretime kazandırılmasına istiyorum şeklinde ifadelerde bulundu. Kongre ardından yaptığı teşekkür konuşmasında ise 2023 senesi Cumhur İttifakı'nın Zafer yılı olacak şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. olağan büyük kongresinde AK Parti Genel başkanlığına yeniden seçildi ve 1428 geçerli oyun tamamına kazandı.

Erdoğan yapmış olduğu konuşmada son 19 yıldır kesintisiz bir şekilde yürütülen Türkiye'ye ve millete hizmet yolculuğunun daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam edeceği bilgisini verdi ve bu hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan olacak dedi.

Bulunduğumuz güne kadar demokrasiden ekonomiye, sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma ve ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirilen icraatlar ile ilgili Türkiye'yi saha kaldırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarının maruz kalınan sayısız saldırıya rağmen iktidar dönemine sığdırdıklarını belirtti. Kürsülerde ve meydanlarda millete verilen sözlerin her zaman tutulduğunu ve yerine getirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı, kavline sadık ve akdine bağlı bir kadro olarak Türk milletine vaatleri gerçekleştirme konusunda kararlı olunduğu açıklaması yapıldı.

Her zaman Aziz Türk milletinin duasını ve desteğini esirgemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte en büyük güven kaynağının bu olduğunu açıkladı. 84 milyon insanın desteği, mağdur ve mazlumun duası ile birlikte aşamayacak hiçbir engelin olmadığı ifade edildi.

Yapılan AK Parti Kongresi sonrasında Twitter'da Erdoğan'ın bir paylaşım yapması ise dikkatleri çekti. Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda anayasa hakkında bilgiler verdi.