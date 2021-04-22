Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İkiye Bölündü! Yeni Bakanlar Kim?

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurulması için yayımlanan kararnameden sonra yayımlanan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı eski bakanların yerine gelecek yeni bakanlarda belli oldu. duyurulan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.

Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması için yayımlanan kararnamede ilgili yasal düzenlemeye da kamu personel işlemlerinin yürütülmesi için bazı maddeler eklendi.

Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' adı altında bir araya getirilmişti.

Bakanlar Belli Oldu

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atandı.

Bakanlıkların Görev ve Yetkileri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı; aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele, sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri;, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek,sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, olarak ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet birimleri şu şekilde; Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 12:53