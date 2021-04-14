Ahmet Altan'ın Tahliye Sonrası İlk Fotoğrafı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) vermiş olduğu hak ihlali kararının sonrasında Yargıtay'ın da hakkındaki hapis cezasını bozmuş olduğu Ahmet Altan tahliye oldu. Tahliye edilen Ahmet Altan’ın ilk fotoğrafı ise, Altan’ın Avukatı Figen Çalıkuşu paylaştı.

Nazlı Ilıcak ve gazeteci Ahmet Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis, Nazlı Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Kararın temyiz edilmesinden dolayı dosya tekrardan Yargıtay'a gelmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezası alan gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü Bozma kararı aldılar.

Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutukluluk süresini dikkate alarak, gazeteci Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçe gösterilerek kararı aldığı öğrenildi.

Tutuklu halinden tahliye edilmesine karar verilen gazeteci Altan'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Avukatı Figen Çalıkuşu, Ahmet Altan’ın tahliye olduktan sonraki ilk görüntüsünü paylaştı.

Nazlı Ilıcak ve gazeteci Ahmet Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına karar verilmişti.Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesi ile vermiş olduğu hükmü bozmuştu. Yaşanan bu olayın üzerine tekrardan yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019 tarihinde "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan gazeteci Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis, Nazlı Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Kararın temyiz edilmesinden dolayı dosya tekrardan Yargıtay'a gelmişti.