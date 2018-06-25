Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkardı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti 4, CHP ise 1 vekil çıkardı.

399 bin 281 seçmenin kayıtlı olduğu Adıyaman'da, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 14'ü seyyar, 5'i cezaevlerinde toplam 1459 sandık kuruldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Adıyaman'da AK Parti'den TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş; CHP'den ise Abdurrahman Tutdere milletvekili seçildi. Adıyaman'da 1 Kasım 2015 genel seçiminde AK Parti 4, HDP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

Kentte cumhurbaşkanı seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67, Muharrem İnce yüzde 20, Selahattin Demirtaş yüzde 7, Meral Akşener ise yüzde 3 oranında oy aldı.



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