Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin açıklama 

ANKARA () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay'ın "Öğrenci Andı"yla ilgili kararına ilişkin Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır" dedi.



