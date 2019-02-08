"Adalar’da yaşayan esnafın gelir düzeyi artacak"

İSTANBUL,() - Burgazada esnafının sorunlarını dinleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, esnafın sürekli ve yüksek bir gelire sahip olmasını sağlayacaklarını söyledi. 3 ay çalışıp 9 ay beklemeni esnaf için sürdürülemez olduğunu dile getiren Vural, “Adalar’ı dünya turizmine açmak için yatırım yapacağız. Hane başına düşen gelir artacak.” dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural seçim çalışmaları kapsamında Burgazada esnafının sorunlarını dinledi.

“Esnafın sürekli ve yüksek bir gelire sahip olmasını sağlamak en önemli projemiz" diyen Vural, "Turizmi geliştirmek, Adalar’ı daha etkili şekilde dünyaya tanıtmak bizim için çok önemli. Buraya önce hizmet gelecek, farklılık yaratacağız. Böylece dünyanın da ilgisini çekip esnafın, yerel halkın daha fazla gelir elde etmesini, Adalar halkının gelir düzeyini artırmasını sağlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

"3 AY ÇALIŞ, 9 AY BEKLE DÖNEMİ BİTTİ, ESNAFIMIZ 12 AY ÇALIŞABİLECEK"

Tarihi alanların turizme alınması için gerekli adımların atılmadığını söyleyen Vural, yerli ya da yabancı turistlerin Adalar’a geldiği zaman kendilerini rehberlerin karşılayacağını belirterek, "Adaya ilişkin her konu hakkında tanıtımların yapılacağı noktalar oluşturulacak. Buradaki kişiler gelen misafirlerimize Ada hakkında bilgi verecek, gezilecek yerleri anlatacak. Yerli halk artık burada iş yapamaz duruma geldi. yatırım olmadığı için gelen kişi sayısı da az. Esnaf nakit akışı sağlayamadığı için dükkânlarını döndüremiyor. Üç ay çalış, 9 ay dükkân kapat. Böyle bir sistem ile iş yapılamaz. Bu, sürdürülebilir bir yöntem değil" ifadelerini kullandı.

BURGAZADA’DAKİ CEMEVİNE ZİYARET

Burgazada’daki hem ilk hem de tek olma özelliği taşıyan cemevine de ziyarette bulunan Vural, Alevi vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Vural, “Bizde bir şeyleri vadedip yapamamazlıksöz konusu olamaz. Sözümüzü tutarız. Her soruna bir çözüm yolu bulacağız. Her kesimi kucaklayacağız. Bizim hizmet anlayışımızda ‘onlar’, ‘bunlar’, ‘fakat’lar, ‘lakin’ler yok, olmaz da" dedi.

"HAYVANA EZİYET SON BULACAK"

Adalar’ın en büyük sorunu haline gelen at ölümlerine de dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural şunları söyledi:

"Bizim için hayvana eziyet katlanacağımız bir durum değil. Her atın öldüğünü duyduğumda ağlamaya başlıyorum. Busorununbir an önce aşılması gerekiyor. Büyükada’da 227 tane fayton var. Atlarsık yapılan turlara yetişemiyor, günde 2-3 tur yaptıkları oluyor. Yazın 40 derece güneşin altında eziyet görüyorlar. Biz bu sorunu da düşündük veİstanbul Büyükşehir ile ayrıntılı bir ulaşım planı oluşturduk. Bu projemizi hayata geçirdikten sonra atlarayapılan eziyet artık son bulacak."