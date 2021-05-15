ABD’den Önemli Açıklama! İsrail-Filistin Gerilimi

Güncel olaylar ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ilerleyen günlerde pazar günü Beyaz Saray'da düzenlenecek olan Ramazan Bayramı kutlamasına ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. İsrailliler ve Filistinlilerin eşit derecede güvenlik ve onun içinde yaşamayı hak ettiğini belirten Biden, tüm dünya gündeminde yer alan bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Diğer taraftan Beyaz Saray sözcüsü Psaki de bu durum hakkında açıklamalar yaptı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını meşru müdafaa olarak nitelendirdi. Beyaz Saray sözcüsünün İsrail'e desteğini yinelemesi dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, önümüzdeki Pazar gününde düzenlenecek olan Ramazan Bayramı kutlaması hakkında Beyaz Saray'da yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. ABD başkanı dünya genelinde Bayram kutlamalarını görmenin kendisine mutlu eden bir olay olduğunu belirtti. Fakat bu sene kutsal topraklardaki durumun ABD'de yaşayan Müslümanlar dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar adına zor geçtiğini ifade etti. Hiçbir ailenin evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeleri gerektiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukların düşünüldüğü bilgisini paylaştı.

Tüm dünyanın gündeminde yer alan İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılar hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı, Gazze dahil olmak üzere İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde barışın sağlanması adına taraflar ve diğer bölgesel ortaklar ile çalışmanın sürdürüleceğini ifade etti.

Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında İsrail güvenlik güçlerinin Filistin'e yönelik falan saldırılarına ilişkin sorulara cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hedeflerinin uzun süreli barış ve gerginliğin azaltılması olduğunu vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü, bu konuda her düzeydeki görüşmelerin devam ettiği konusunda vurguda bulundu. Aynı zamanda Beyaz Saray sözcüsü Joe Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna, bölgede can kayıplarının olmasına ve çocukların ölmesinin acı olduğuna inandığını söyledi.