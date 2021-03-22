ABD ve İngiltere'den, Çin'e Uygur Yaptırımı Kararı!

İki Çinli yetkili yaptırım listesine alındı, Amerika Birleşik Devletleri Çinli yetkilileri yaptığım listesini alırken İngiltere'de 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri hazine Bakanlığı yabancı varlıklar kontrol ofisi, Çin'in Sincan Uygur bölgesinde göstermiş olduğu politikalar nedeni ile 2 Çinli yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan kişilerin Çin Komünist Partisi Sincan Üretim İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo oldu açıklandı. Yapılan açıklamada bu kişilerin yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Yaptırımların Avrupa Birliği İngiltere ve Kanada tarafından bu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, ‘’ Amerika Birleşik Devletleri Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır’’ açıklamasını yaptı.

Diğer yandan yapılan açıklamada bu kişilere ait Amerika Birleşik Devletler'in de bulunan tüm malvarlığının dondurulması kararı alındığı ve ABD vatandaşlarının belirtilen kişiler ile iş yapmasının yasaklandığı açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, avam kamarasında yapmış olduğu açıklamada 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği bürosuna yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından açıklanan isimler ise şu şekilde,

Sincan Uygur Özerk Bölgesi siyasi ve hukuki işler komitesinin eski sekreteri Zhu Hailun,

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği bölümünün eski müdürü olan Wang Mingshan,

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri olan Wag Junzheng,

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü direktörü Chen Mingguo olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada, kişilere yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 23:48