ABD Rusya Gerilimi! Bakan Bedeli Olur Dedi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı olarak saldırgan ya da pervasız bir şekilde hakaret etmesi durumunda bunun bedeli ve sonucu olacağı açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Başkanı Blinken, bir programa konuk oldu ve Rusya ile Ukrayna arasında süregelen gerginlikler hakkında konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı pervasız bir hakarette bulunması durumunda bunun bedelinin olacağını söyleyen ABD Bakanı, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Bakan, Rusya Ukrayna arasında devam eden gerilim hakkında konuşurken sözlerine Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması sebebi ile gerçek endişeleri olduğunu vurgusunu yaparak başladı. Rusya'nın ilk işgal gerçekleştirdiği zaman olan 2014 yılından bugüne kadar en fazla yağının Ukrayna sınırında olduğu belirtildi. Bu sebeple de Avrupa'daki müttefik ve ortaklar ile yakın temas ve işbirliği içerisinde olunduğunun altı çizildi.

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, Başkan Joe Biden’ın da bu konuda oldukça net olduğunu belirtti ve Rusya'nın pervasızca veya saldırgan bir şekilde Ukrayna'ya hakaret etmesi durumunda bunun bedeli ve sonucu olacağını tekrardan vurguladı.

Yeni tip korona virüs salgınının yayılması hakkında da konuşan Blinken, Çin’i bu durumdan sorumlu tuttu ve virüsün ilk çıktığı zamanlarda Çin’in yapması gerekeni yapmadığını düşündüğünü açıkladı. İlk virüs görüldüğü zamanda uluslararası uzmanlara doğru zamanda erişimin tanınması, gerçek ve şeffaflığın ortaya konulması ve bilginin paylaşılması gerekiyordu şeklinde açıklamalar yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Çin'in yapması gerekenleri yapmadığı nedeniyle virüsün çok kolay çığırından çıktığını belirtti. Başka türlü davranmaları sonucunda güncel olan verilerin bu kadar kötü olmayacağı da açıklama konusu oldu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı ise 30 Mart tarihinde mecliste bir konuşma yapmış ve Rusya'nın tatbikat bahanesini kullanarak Ukrayna sınırları yakınına asker sevkiyatı yaptığını dile getirmişti. Donbas Bölgesi'nde görülen krizin çözülmesi adına Ukrayna Rusya ile Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı'ndan oluşan üçlü temas grubu kapsamlı ateşkes kararını 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle almıştı.