ABD, Kuzey Akım 2'ye Yönelik Yaptırımlardan Feragat Etti

Kongre'ye gönderilen bir Dışişleri Bakanlığı raporu, Nord Stream 2 AG'nin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan CEO'su Matthias Warnig'in yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunduğu sonucuna vardı. Ancak Blinken, ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu söyleyerek bu yaptırımlardan derhal vazgeçti.

Karar, ilişkilerin Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump yönetiminde kötüye gitmesinin ardından Biden yönetiminin Almanya ile bağları yeniden kurmaya çalıştığı sırada geldi. Feragatlerin belirli bir bitiş tarihi yoktur, ancak dışişleri bakanı tarafından iptal edilebilir.

Dışişleri Bakanlığı, Nisan ayında Danimarka sularında proje için boru döşemeye başlayan Akademik Cherskiy de dahil olmak üzere dört Rus gemisine yaptırım uyguladı. Ayrıca, Rus Deniz Kurtarma Servisi de dahil olmak üzere diğer beş Rus kuruluşuna da tedbirler uyguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile İzlanda'da bir görüşme için yaptığı görüşmede Blinken, "Bugünkü eylemler, yönetimin Avrupa'daki enerji güvenliğine olan bağlılığını göstermektedir ve Başkan'ın Avrupa'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla ilişkileri yeniden kurma taahhüdü ile tutarlıdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bir Demokrat olan Başkan Joe Biden, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki gazını Almanya'ya götürecek 11 milyar dolarlık projeye Avrupa için kötü bir anlaşma olduğunu söyleyerek karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'ya LNG şeklinde doğal gaz ihracatçısıdır, ancak Rus gazı daha ucuzdur.

Washington, Rusya'nın, Moskova'ya bağımlılığı artırarak Avrupa Birliği devletlerini zayıflatmak için Kuzey Akım 2'yi bir kaldıraç olarak kullanabileceğinden korkuyor.

Rusya'nın devlet enerji şirketi Gazprom (GAZP.MM) ve Batılı ortakları, Baltık Denizi'nin altına doğal gaz göndermek için boru hattını bitirmek için yarışıyor. Şu anda yaklaşık% 95'i tamamlanan proje, Ukrayna'yı baypas ederek karlı geçiş ücretlerinden mahrum bırakacak ve Rus saldırganlığına karşı mücadelesini potansiyel olarak baltalayacaktır.

BORU HATTININ DURDURULMASI “RİSKLİ BİR İŞ”

ABD'li bir yetkili, projeyi durdurmanın zor olacağını, ancak Washington'un denemeye devam edeceğini kabul etti. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "% 90'ın üzerinde tamamlanmış bir boru hattını miras aldık ve bu yüzden onu durdurmak her zaman riskli bir iş" dedi.

Analistler, Nord Stream 2'nin inşa edildiği hızda yıl sonundan önce biteceğini söyledi.

Projeye karşı çıkan her iki partiden ABD'li milletvekilleri, Rusya'nın muhtemelen çalışmaya devam edebileceği için yaptırımların yeterince ileri gitmediğini söylediler.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, feragatlerin "Putin'e, yaklaşan Biden-Putin zirvesine giden yolda yalnızca ABD'nin gücünü zayıflatacak bir hediye" olacağını söyledi.

Demokrat ve komite başkanı Senatör Bob Menendez, Biden "Trump yönetiminin dört yıl boyunca yapamadığı şeyi başarmak için mümkün olan her şeyi yapmalı: Kuzey Akım 2 boru hattının tamamlanmasını tamamen durdurmalı" dedi.

Ukrayna'nın devlete ait enerji şirketi Naftogaz'ın yeni CEO'su Yuriy Vitrenko, Nord Stream 2'nin Rusya'nın "en kötü ve tehlikeli jeopolitik projesi" olduğunu ve Ukrayna'nın Washington'dan kanunları tam olarak uygulamasını ve boru hattını durdurmak için yaptırımlar uygulamasını isteyeceğini söyledi.

ABD yetkilileri, feragatnamenin Almanya ile boru hattının potansiyel olumsuz etkileri üzerine görüşmeler için zaman vereceğini ve salgın, iklim değişikliği, ekonomik iyileşme ve Çin ve Rusya ile ilişkiler gibi daha geniş konularda işbirliğini derinleştirmek için bir miktar kaldıraç sağlayacağını umuyorlar.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, feragatnamenin "tamamlanmış bir boru hattının Ukrayna ve Avrupa enerji güvenliğine yol açacağı riskleri ele almak için Almanya ile diplomatik ilişki için alan sağladığını" söyledi.

Almanya, genel ilişkinin Berlin'in ticari bir proje olarak tanımladığı şeyi feda etmek için çok önemli olduğunu savunarak ABD'ye projeye muhalefetini bırakması için baskı yapıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu yapıcı bir adım olarak görüyoruz ve Washington'daki ortaklarımızla daha fazla tartışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Rus yetkililer Çarşamba günü, feragatlerin Washington'un Moskova ile kurduğu gergin bağları düzeltmeye yardımcı olabileceğinin sinyalini verdiler.