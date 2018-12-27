3 vali, 9 emniyet müdürü, 8 rektör ataması yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3 vali, 9 emniyet müdürü ve 8 rektör ataması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan vali, emniyet üdürü, rektörlük ve başkan yardımcılığı atamaları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Van Valiliği’ne Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliği'ne Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, görevden alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne Gürsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne Mehmet Murat Ulucan, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Göllüce, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne Sırrı Tuğ, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne Saruhan Kızılay atandı.

11 Aralık'ta makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin yerine ise Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne ise Ahmet Selçuk Okumuş getirildi.

REKTÖR ATAMALARI

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.

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