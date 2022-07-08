Gündemde yer alan konulardan biri polise tokat atan asker oldu ve askerin daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi de dikkat çekti. Konu hakkında edinilen detaylı bilgilere göre söz konusu askerin “kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme” suçundan tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Peki 8 Temmuz 2022 polise tokat atan askerin tutuklanması olayı nedir, nasıl oldu, detaylar nelerdir? Temmuz ayının ilk haftasında yaşanan olay sonrasında çok sayıda yorum yapıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. “8 Temmuz 2022 tokat atan askerin tutuklanması olayı nedir?” şeklinde aramalar gerçekleşti ve sizler için konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önünde Yapılan Eylem Olaylı Bitti!

İstanbul Tabip Odası, Türk tabipleri Birliği, İstanbul Aile Hekimliği Derneği, bazı sağlık meslek odaları ile sendikaları üye sağlık çalışanları tarafından İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde dün bir gösteri düzenlenmişti. Gösteride meydana gelen arbede sırasında ise polise tokat atan bir kişinin olması dikkat çekmişti. Polise kimin tokat attığı araştırılmış ve tokat atan kişinin bir asker olduğu ortaya çıkmıştı.

Aker, Doktor Eşine Destek Vermek İçin Eyleme Katılmış

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösteride bir askerin polise tokat attığı belirlenmiş ve askerin astsubay N.K.Ö. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Konu hakkında edinilen detaylara göre astsubayın doktor olan eşine destek vermek adına eyleme katıldığı öğrenilmişti.

“Polis De Orantısız Güç Kullanmıştı! Onlar Hakkında Soruşturma Başlatılacak Mı?”

Polise tokat atarak isminden söz ettiren ve gündemde yer alan astsubayın eyleme doktor olan eşine destek vermek amacıyla katıldığı öğrenildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması dikkat çekti. Konu hakkında yapılan yorumlara göre bazı sosyal medya kullanıcıları ise polislerin orantısız güç kullandığını belirtirken polisler hakkında soruşturma dahi başlatılamayacağını ve bundan emin olduklarını yazdı.

Sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlara göre polise tokat atan askere destek mesajları geldi ve polislerin söz konusu askere ve ve halka şiddet uyguladığının görmezden gelindiği yazılı. Diğer taraftan astsubayın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına destek verenler de oldu ve askerin görevli olan polisi kasten yaralayan bir gösterici olduğu şeklinde ifadeler kullanıldı.

Eşine destek olmak adına eyleme katılan astsubayın eşinin Türk Tabipler Birliği üyesi olduğu da konu hakkında yazan açıklamalar arasında yer aldı. Konu hakkında yorum yapan bir kişi ise videodan izlediği kadarıyla polisin astsubayın doktor olan eşi olduğunu düşündüğü kişiyi ittiğini ve ardından astsubayın ise polise vurmaya çalıştığını gördüğünü açıkladı. Yaşanan bu arbede sırasında tutuklama kararının çıkmasının mantıklı bir yana olmadığını ifade eden sosyal medya kullanıcısı alınan bu kararı desteklemediğini yazdı.

Polise Tokat Atan Astsubay Hangi Cezayı Aldı?

8 Temmuz tarihinde yaşanan olayda polise tokat atmasıyla adından söz ettiren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan astsubayın tutukluluk süresinin uzun sürmeyeceği düşünüldü. Astsubayın almış olduğu cezanın 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası olduğu yazıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Olay hakkında yapılan yorumlardan bir diğeri ise bir vatandaşın görev başında olan kamu görevlisini kasten yaralanması oldu. Yaşanan eylem bakımından askerin marangoz ya da manav olmasının fark etmediği yazıldı ve tutuklama kararının doğru olduğunu düşündüğünü ifade eden kullanıcılar dikkat çekti.