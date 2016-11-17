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Polis Tır şoförünü bagajda böyle buldu!
17 Kasım 2016, 19:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gasp edilen TIR şoförünün saldırganların aracında ellerinden arkadan bir şekilde bağlanıp, otomobil bagajında çekilen görüntüleri basınla paylaştı...
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