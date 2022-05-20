PKK'nın Merkezi Türk Muhalefetinin Merkezinde

NATO liderleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka kabulü konusundaki tutumunu değiştirmeye ikna etmeye çalışırken, Erdoğan bunun yerine iki katına çıkmayı seçti ve bu haftanın başlarında, iki İskandinav ülkesinin itirazlarını kaldırmaya çalışmak için "zahmet etmemesi" gerektiğinde ısrar etti.

Sorun, Erdoğan'ın belirttiği gibi, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye tarafından "terörist" olarak kabul edilen gruplarla olan bağları etrafında yoğunlaşıyor.

Her ne kadar silah ihracatına getirilen kısıtlamalar Türkiye'nin 30 devletli ittifakın genişlemesi konusundaki endişelerinin bir parçasını oluştursa da, Türkiye'nin endişelerinin belkemiğini oluşturan Kürdistan İşçi Partisi veya PKK ile bağlantılı kişilerin varlığıdır.

1952'den beri NATO üyesi olan Türkiye, yeni kabulleri veto edebilir.

PKK, 1984'ten bu yana Türkiye'deki Kürtler için daha fazla özerklik konusunda silahlı bir kampanya yürütüyor – on binlerce ölüme yol açan bir çatışma.

İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği, PKK'yı terör örgütü olarak listelese de, Suriye koluna (Halk Koruma Birlikleri veya YPG) yönelik tutumlar daha akışkandır.

YPG, Suriye'de IŞİD ile mücadelede çok önemliydi ve liderleri Avrupa başkentlerinde ağırlandı. Batı'da YPG'ye duyulan sempati, Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı yürüttüğü ve eleştirmenlerin "Kürtlere karşı savaş" olarak etiketlediği askeri operasyonları nedeniyle yaptırım görmesi için yeterince güçlüydü.

Türkiye'nin devlet medyası geçtiğimiz yıl İsveç dışişleri ve savunma bakanları ile Ankara'nın PKK bağlantıları olduğunu söylediği Suriyeli Kürt liderler arasındaki görüşmelere dikkat çekti.

İstanbul merkezli Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Çiğdem Üstün, "PKK, kuruluşundan bu yana Türkiye'ye karşı bir güvenlik tehdidi olmuştur" dedi.

"PKK ile mücadelede sivil ve askeri binlerce insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla PKK ve onunla ilişkili herhangi bir unsur çok önemli bir tehdit olarak görülecektir ve Türkiye, müttefiklerinin güvenlik kaygılarını anlamasını beklemektedir.

Elbette Batılı ülkelerin PKK ve YPG'yi aynı sepette görme konusundaki isteksizliği Türkiye için bir sorundur" dedi.

Üstün, Türkiye'nin müttefiklerinden "[PKK ve YPG] arasındaki yakın bağlantıyı, örgütleri, yapıları ve finansal kaynaklarındaki benzerlikler aracılığıyla görmelerini" beklediğini söyledi.

Ankara, PKK sempatizanlarına ek olarak, İsveç ve Finlandiya'nın, diğer AB ülkeleri gibi, Türkiye'deki 2016 darbe girişiminin arkasında olduğuna inanılan dini bir mezhebin destekçilerine ev sahipliği yaptığını söylüyor.

ABD merkezli Fethullah Gülen'in önderlik ettiği ve Ankara tarafından "Fethullah Terör Örgütü" veya FETÖ olarak adlandırılan hareket, on yıllar boyunca Türk devletine sızdı ve 2010'ların başına kadar dönemin Başbakanı Erdoğan hükümetini destekledi. Başarısız darbe girişiminin ardından birçok üye yurtdışına kaçtı, ancak Gülen'in kendisi darbe girişimine karıştığını reddetti.

Güvenlik tehditleri

Ankara'daki Alman Marshall Fonu Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, PKK'nın "Türkiye'nin birliği için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle ana güvenlik sorunu olarak görüldüğünü" söyledi.

Darbe girişiminin ardından, "Türkiye'de hala [Gülenci] ağın sistem içinde hala canlı olduğuna dair şüphe var" ve bu nedenle Türkiye için "önemli bir güvenlik tehdidi" olmaya devam ediyor.

Batılı devletlerin sınırları içindeki "teröristlerle" mücadele etmeyi reddetmesi – Pazartesi günü Türk devlet yayın kuruluşu İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye tarafından aranan 33 kişiyi iade etmeyi reddettiğini bildirdi – dostane bağlarla bağdaşmayan davranışlar olarak görülüyor.

Ünlühisarcıklı, "Türkiye örneğinde, bazen Avrupa'da sığınma hakkı verilen ve Türkiye için kabul edilemez olan terörist saldırılarla doğrudan bağlantılı olabilecek insanlar var." dedi.

PKK'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü silahlı kampanyanın uzun ömürlü olması ve kan dökmesi, PKK'nın ülkenin nihai düşmanı haline gelmesine yol açtı. Grupla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler, muhalefet figürlerini, özellikle Kürt politikacıları ve aynı zamanda merkez soldan olanları hapsetmek ve karalamak için kullanıldı.

Zorunlu askerlik, birçok topluluğun çatışmadan doğrudan etkilendiği anlamına gelirken, PKK 2016 yılında Ankara'nın Kızılay Meydanı'nın bombalanması ve çoğu sivil 37 kişinin ölmesi gibi ayrım gözetmeksizin vahşet uyguladı.

PKK ve YPG arasındaki ayrım, Türklerin çoğu tarafından en iyi ihtimalle naif ya da daha büyük olasılıkla son derece ikiyüzlü olarak görülüyor.

2016 darbe girişimi gecesi eşi ve 17 yaşındaki oğlu Boğaziçi köprüsünde öldürülen Nihal Olçok, Türkiye'nin teröre bakışının Batı'nınkinden çok farklı göründüğünü söyledi.

"Batı'nın terörizmi sadece dini açıdan gördüğü anlaşılıyor" dedi. "Sadece İslami terörizm dedikleri şeyi önemsiyorlar. PKK ve YPG onlar için önemli değil. Ayrıca birçok FETÖ üyesi İsveç'e kaçtı ve ülkemize yönelik saldırılarına rağmen mutlu bir şekilde yaşıyorlar."

Muhalefetteki Gelecek partisinin yönetim kurulu üyesi Olçok, "Türkiye'de herkes PKK ve YPG'nin aynı olduğunu, emirlerini aynı kişilerden aldıklarını biliyor. Bir fark olduğunu söylemek ikiyüzlülüktür ve Batılı ülkeler bunu sadece kendilerine uygun olduğu için yapıyorlar."