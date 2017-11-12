PKK’yı kim besliyor sorusunun cevabını bulmak için PKK’yı kim kurdu sorusunu sormamız lazım.

PKK Terör örgütü Türkiye ile hesapları olanlar tarafından Ermeni Asala Terör örgütü’nün devamı olarak kurulan bir Terör örgütüdür. Burada PKK Terör örgütünün tarihçesini yazarak istemeden de olsa PKK’nın reklamını yapamayacağım. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. PKK Terör örgütü, sözde Kürtlerin hakkını hukukunu silah zoruyla almak için kurulduğunu iddia eden, Kürt düşmanı, dinsiz, Marksist, Leninist, Ateist bir Terör örgütüdür. PKK Terör örgütü Kürt düşmanı bir örgüttür. 35 yıl boyunca en büyük zararı Kürtlere ve Zazalara vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

Gelelim PKK ‘yı kim besliyor sorusunun cevabına. Bu sorunun en doğru, en net, en anlaşılır cevabı ise kimin ülkemiz ile sorunu varsa, PKK’yı da onlar besliyor. PKK Ermeni Terör örgütü olsada başta komşu ülkelerimiz Rusya, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi başta olmak üzere Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, İngiltere , Avusturya, İsviçre, Danimarka, Hollanda ve ismini sayamadığım bütün Avrupa ülkeleri ve ABD Türkiye’ye karşı PKK kozunu her zaman kullanmışlar ve kullanmaya devam etmektedirler.



PKK’yı Çanakkale’de atalarımıza karşı diz çöken Haçlı zihniyetinin günümüzdeki uzantıları tarafından besleniyor. PKK Terör örgütü Ay yıldızlı bayrağımızla, Ezanımızla, Dinimizle, örfümüz ve adetimizle sorunu olanlar tarafından besleniyor. Özellikle PKK’yı silah ve lojistik bakımından ayakta tutan ve besleyen bu ülkelerdir. PKK’nın elinde çıkan silahlar bu yıkarıda saydığım ülkelerin edvanterinden çıkan silahlar olduğu ortadadır.



Özellikle Suriye savaşı ile birlikte ABD tarafından PKK’nın diğer kolu olan PYD ve YPG’ye gönderilen binlerce tır silahın bu örgütler tarafından PKK’ya gönderildiğine vurulan teröristlerin üzerinden çıkan silahlardan anlıyoruz. Sadece silah ve lojistik bakımından değil, söz konusu bu ülkelerin ajanlarının PKK saflarında savaştığını Hendek ve çukur olaylarında Cizre ve diğer ilçelerde açıkça görülmüştür.

PKK’yı besleyen sadece bu ülkelerin olmadığını özellikle Fetö tarafından da yıllarca desteklendiğini 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça görülmüştür.

İşin özeti Türkiye’ye düşmanlık besleyen, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen herkes PKK Terör örgütünü açıkça ve dolaylı olarak desteklemiş ve Kuduz köpekler gibi ülkemizin üzerine salmışlardır.