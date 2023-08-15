Avrupa piyasalarında görülen enflasyon endişesi ile resesyon krizi ile birlikte Asya piyasalarında oluşan deflasyonist etkiler ekonomide sancılı bir dönemi başlatırken dolar kurunda yükselişi tetikledi.

15 Ağustos Salı günü serbest piyasalarda dolar kuru 27,05 TL'den alıcısını buldu. Dolar kuru öğle saatlerinde 27,05 TL'den satış işlemini gerçekleştirdi. Dolarda başlayan yükseliş Euro'da da etkisini hissettirdi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi içerisinde ekonomik belirsizlik dönemi hem yatırımcıyı hem de analistleri piyasalara kitledi. Gün içinde makroekonomik verilerilerin varlık fiyatlamasında etkili olması beklenirken kriz dönemi dolarda fırsata çevrildi.

ABD FED TÜKETİCİ BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI GELDİ!

FED’in faiz oranına ilişkin soru işaretleri sürerken enflasyon beklentisinin gerilemesi risk iştahını tetikledi. Öte yandan FED tahminine yönelik tüketici beklenti anketi sonuçları geldi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi için 0,3 puan değerinde azalma kaydedildi. ABD tüketici beklenti anketinde enflasyon beklentisi %3,5'e kadar düştü.

YENİ BİR ALIM FIRSATI DOĞACAK MI?

Tüm bu veriler ışığında dolar kurunda yaşanan artış küresel kriz döneminde yeni bir alım dönemi oluşur mu? sorusunu merak ettirirken ünlü analistlerden konu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Dolardaki bu yükselişi “Geç kalınmış bir dönem” olarak gören Selçuk Geçer 38 TL seviyesini görebilmenin mümkün olduğunu vurguladı. Ekim ayına işaret eden Selçuk Geçer Eylül ve Ekim aylarına işaret ederek rekor seviyelerin yaşanacağı o tarihi net olarak paylaştı.

15 Ağustos Salı sabahı 1 dolar 27 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru alış fiyatı 27,0289 TL iken dolar kuru satış fiyatı 27,0790 TL'den alıcısını buldu. Önceki gün kapanışına göre %0,27'lik artış kaydedildi.