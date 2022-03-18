Piyasa Uzmanlarından Gram Altının Rekor Değerinin Kayıtlara Geçeceği Konusunda Uyarı Geldi! Altın Alıp Satmakla Uğraşanları İlgilendiren Haberin Ayrıntıları

Gram Altın, altın onslarının haftayı 2000 doların altında bitirmesiyle geçtiğimiz hafta hafif bir yükseliş izledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki depremin piyasaları etkilemeye devam etmesi üzerine uzmanlar altın alıp satanları uyarmaya devam ediyor. İşte 14 Mart itibariyle altın yorumları...

Ahlatcı Yatırım

Geçen hafta gramın altında bir artış oldu ve zirveler bir önceki günün zirvesinin altında oluştu. Bu hafta veri akışına biraz daha sessiz başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasında bugün 4. tur görüşmeleri yapılacak.

Sonuç olarak, ons ve kur düşüşlerinin sınırlı da olsa devam etmesi bekleniyor. 950TL'ye doğru yükselişin gündüz karları için kullanılabileceği düşünülüyor. Tanık olunan gelişme kapsamında 945 ve 955 TL alt seviyeleri direnç olarak, 935 TL ve 920 TL seviyeleri destek olarak izlenebilecek.

İntegral Yatırım

Forex piyasasında sabah saatlerinde bir ons altın 1974 seviyesinin yakınında işlem görüyor. Değerli metaller Fed haftasının başında düşüş gösteriyor. Federal Rezervin bu Çarşamba günü 25 baz puan artması bekleniyor. Bu sabah Fed öncesinde dolar endeksi 99.20'den işlem görürken, ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri %2.04'e yakın işlem gördü.

Doların değer kazanması altın üzerinde baskı oluştururken, Rusya ve Ukrayna'nın barış görünümüne yönelik artan risk motivasyonu da değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Bu hafta sonu haberlerine göre Rusya, Polonya sınırına 35 km uzaklıktaki bir Ukrayna üssüne saldırdı. Böylece savaş devam ediyor. Bu konudaki ilerleme bu hafta önemli olmaya devam ediyor. Özellikle veri kanadı sessizliğini koruyor.

Ticari Yatırım

Ons altının fiyatı bu sabah 1973,91 dolardan işlem görüyor. Geçen haftanın başlarında, yasada risk algısında kısmi bir iyileşme olduğu ve bununla birlikte altın ons, İsviçre frangı ve dolar endeksi gibi güvenli liman varlıklarında düşüş olduğu görülmüştü. Ancak, piyasada risklerden kaçınmaya yönelik genel eğilimin devam ettiğini ve bu bağlamda dikkatli hareket edilmesinin uygun olduğunu belirtmek gerekir, çünkü savaş ortamının devam etmesi halinde sınırlı güvenli limanlarda dönemsel geri çekilmelerin gözlemlenmesi beklenebilir.