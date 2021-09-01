Piramidin Altında Bulunan Hazinenin Gizemi Aydınlandı

Sergio Gomez, yükselen bir Meksika piramidinin altında bir tünel kazmaya başladıktan on yıldan fazla bir süre sonra, arkeolog hala zamanının çoğunu, yaklaşık 2000 yıl önce rahipler tarafından dikkatlice yerleştirilmiş devasa kutsal eserler önbelleğini incelemekle geçiriyor.

Teotihuacan'ın süslü Tüylü Yılan Piramidi'nin altındaki mühürlü tünelde saklanan nesnelerin hacmi ve çeşitliliği, bir zamanlar Amerika'nın en kalabalık metropolü ve şimdi de günümüz Mexico City'sinin hemen dışında en çok turist çeken antik kentteki keşif rekorlarını alt üst etti.

İnce oyulmuş heykeller, mücevherler, deniz kabukları ve seramiklerin yanı sıra çoğu zaman bozulmadan hayatta kalan binlerce ahşap ve metalik nesneye kadar tünelden çıkan 100.000'den fazla eser kataloglandı.

30 kişilik ekibinin mağarayı gezdiği tünel ve koruma atölyelerinde yakın zamanda yaptığı bir turda Gomez, kazının en göz alıcı ve şimdiye kadar bildirilmemiş buluntularından bazılarını sergiledi - 100 metre uzunluğundaki tören adaklarının tümü ( 330 ft) tünel, doğrudan piramidin orta noktasının altında üç bölmede sona erdi.

"Bunu görebiliyor musun?" Gomez, cep telefonunun ışığını bir atölye masasından aldığı tenis topu büyüklüğünde oyulmuş kehribar bir küreye parlatarak sordu. Aydınlatılmış, erimiş lav gibi görünüyor.

Teotihuacan'da ilk kez kehribardan yapılmış bir süs ortaya çıktı. Küçük bir üst kısım ve içinde daha fazla analiz bekleyen kalıntı ile bulundu - Gomez bunun tütün olabileceğini tahmin ediyor - muhtemelen bir rahibin boynuna asılmış.

Gomez, diğer eski Meksika toplumlarında olduğu gibi, tünele giren rahiplerin muhtemelen ritüellerin bir parçası olarak halüsinojenik bitkileri veya mantarları yuttuklarını söyledi.

Artık boş olan tünelde yürürken, Gomez büyük bir teklifin bulunduğu yerde durur. Rahipler tarafından üst üste dizilmiş, alt katları ezilmiş olarak özenle dizilmiş 17 ayrı kabuk tabakasını anlatıyor. “Ama bunun nedeni, kendilerinin üzerlerine basmalarıydı” dedi.

Gomez, yüzyıllar boyunca çamurla dolup taşan tünelde yaptığı on iki yıllık kazı çalışmalarının da aynı derecede titiz olduğunu, öyle ki insan saçı ve hatta deri parçalarının büyük olasılıkla geri kazanıldığını vurguluyor. Görünüşe göre tüneldeki törenler, yeraltı dünyasının lordlarına ve şehrin ana tanrısı olan fırtına tanrısına hediyeler sunmayı içeriyordu. Sonuncusuna benzemek için yontulmuş birkaç düzine neredeyse aynı parlak siyah kavanoz keşfedildi. En zengin teklifler arasında, kulak makaraları, kolyeler ve kolyeler de dahil olmak üzere dünyanın en pahalı mücevherlerinden biri olan imparatorluk yeşiminden yapılmış yüzlerce nesne var - biri timsah şeklinde.

Bir zamanlar parıldayan binlerce demir pirit parçası gün ışığına çıkarıldı. Muhtemelen Honduras'tan ithal edilmişler, boncuklar, diskler ve hatta bir bardağın alt yarısı bile var. Yaklaşık 8.000 ahşap nesne - tabaklar, kaseler ve daha fazlası - ve ayrıca yaklaşık üç düzine hayvan türünün, özellikle jaguar ve puma gibi yırtıcı hayvanların kafatasları ve pençeleri ortaya çıkarıldı. Gomez'in ekibi, geleneksel restorasyon çalışmalarının ötesinde, aynı zamanda eserlerin, en sonunda çevrimiçi olarak erişilebilmesi için, ilk ortaya çıktıkları gibi, üç boyutlu dijital rekreasyonlarını da geliştiriyor. Temmuz ayı sonlarında yapılan son fiziksel keşif, özellikle Gomez için tatmin edici oldu.

Çoğu yerde içinden geçilebilecek kadar uzun olan ve yeraltında yaklaşık 12 metre (40 ft) olan tünel, göz kamaştıracak şekilde tasarlandığını açıkladı. Duvarlar ve hatta zemin, değerli metale benzerliği nedeniyle halk arasında aptal altını olarak bilinen ince demir pirit parçalarıyla kaplanmıştı.