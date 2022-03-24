Pınar Deniz’den Yargı Dizisi Mutluluğu

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yargı Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor ve yeni bölümleri ile izleyici kitlesini kendisine bağlıyor. Yıldızı Yargı dizisi ile parlayan başarılı oyuncu Pınar Deniz ise söz konusu projede Avukat Ceylin karakterine hayat vererek izleyici kitlesinin kalbini çalıyor. Hikayenin çok başarılı bir şekilde yazılması, dizinin çok iyi sonuçlar elde etmesi ve sosyal medyada da dizinin sıklıkla konuşulması projede rol alan oyuncuların öne çıkmasını sağlayan bir gelişme olarak görülmüştü.

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz ise Sırça isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti ve dikkatleri üzerinde topladı. Dizi çekimlerini bitirmesi ardından doğal haliyle etkinlikte yer alan ünlü oyuncu setten gelmesi sebebiyle makyaj yapamadığını açıkladı ve doğal haliyle güzelliğine sergiledi.

Pınar Deniz çok sevdiği bir oyun olduğunu açıklarken nasıl uyarlandığı merak etmesi sebebiyle izlemeye geldiğini ifade etti. Oyunda rol alan Aslı Enver, İpek Bilgin, Güven Murat Akpınar ile Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da başarılı isimler olduğu yönünde açıklamalar gerçekleşti.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, dizi setinde çalışmaların keyifli gittiğini belirtirken yapılan işin karşılık bulmasının insana minnet duygusunu verdiğini söyledi ve her şeyin çok güzel olduğunu açıkladı. İzleyici kitlesi pazar akşamlarında reyting oranlarında birincilik elde ederek sezonun en iyi çıkış yapan dizileri arasına yer alan Yargı ismi projeyi çok beğenmişti. Ünlü oyuncu Pınar Deniz ise bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

İzleyici kitlesinin işi sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kendilerinin de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve bunun da diziye yansıdığını söyledi. Bu sebeple emeklerinin karşılık bulmasından ve seyirci kitlesinin projeyi seviyor olmasından çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.