Petrol İstasyonlarının Sonu Gelebilir

Elektrikli araba almak isteyenlerin kafalarındaki en büyük soru arabaları nasıl şarj edecekleri. Ancak, asıl sorulması gereken soru elektrikli araba almayanlar arabalarına yakıtı nasıl alabilecekler olmalı.

Bunun sebebi, elektrikli arabalar, elektrikli araçları tüm araba sahipleri için varsayılan seçenek haline getirerek önümüzdeki 20 yıl içinde petrol istasyonlarını çıkmaza sokacaklar gibi görünüyor. Çünkü elektrikli araçları şarj etmek, benzinli ve dizel araçlara yakıt ikmali yapmaktan çok daha kolay hale gelecek.

Amaç, hemen hemen her park yerinde bir elektrikli araç (EV) şarj noktasına sahip olmak. Erik Fairbairn'in elektrikli araç şarj şirketi Pod Point, İngiltere'yi yeniden kablolama çabasının bir parçası olmak istiyor. "Bir daha arabanıza akan enerjiyi neredeyse hiç düşünmediğiniz bir noktaya geleceksiniz," diye tahmin ediyor.

Tabii ki, dünya bu ütopyadan henüz çok uzak. Elektrik devriminin henüz başlangıcındayız: Yeni arabaların sadece %7'si elektrikli ve yoldaki araçların çok küçük bir kısmını oluşturuyorlar, dolayısıyla çok büyük bir pazar da yok.

Ancak, BBC’de yazılan bir makaleye göre, değişim hızla geliyor ve şarj altyapısına yapılan yatırımlar da onunla birlikte geliyor. Tıpkı bir asır önce araba çağının şafağında benzin istasyonu inşaatında bir patlama olduğu gibi, milyonlarca insan yeniden şarj etmek istediğinde yapılacak iyi karlar olacak.

Aslında, ücretsiz şarj, sizi mağazaya çekmek için küçük bir rüşvet olan ücretsiz Wi-Fi gibi olabilir. Elektrikli araç iyimserleri, evde uyurken, çalışırken, alışveriş yaparken veya sinemada park ettiğiniz her yere takabileceğiniz bir dünya resmediyor. Neredeyse ne yapıyorsanız yapın, enerji arabanıza akacak. Erik Fairbairn, bu noktada elektrikli otomobil şarjının