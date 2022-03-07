Petrol Fiyatları Yükseldi, Rusya-Ukrayna Savaşı Şiddetlenirken Hisseler Düştü

Ham petrolün varil fiyatı 10 dolardan fazla arttı ve Ukrayna'daki çatışmaların Rusya'ya yönelik daha sert yaptırım çağrıları arasında derinleşmesiyle hisseler sert bir şekilde düştü.

Brent ham petrolü Pazartesi günü erken saatlerde 10 dolardan fazla yükseldi. Benchmark ABD ham petrolünün varili yaklaşık 9 dolar yükselerek 124 dolardan fazlaydı.

Dalgalanma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin stratejik yerleri hırpalamasıyla Ukrayna devletliğinin delindi olduğu yönündeki uyarısının ardından geldi. Ukrayna'nın iki kentinde geçici ateşkes hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanmış, her iki taraf da birbirini suçlamıştır.

Petrol fiyatları, Libya'nın ulusal petrol şirketinin silahlı bir grubun iki önemli petrol sahasını kapattığını söylemesi sonrasında ek baskı altında kaldı. Hareket, ülkenin günlük petrol üretiminin 330 bin varil düşmesine neden oldu.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis'in Rusya'yı petrol ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatını yasaklamak da dahil olmak üzere küresel ekonomiden daha fazla izole etmek için yasayı araştırdığını söyledi.

Tokyo'da sabahın geç saatlerinde, ABD ham petrolü New York Mercantile Exchange'de elektronik işlemlerde varil başına 9.08 dolardan 124.74 dolara fırlamıştı. Tüm zamanların en yüksek fiyatı, ABD ham petrolünün varil fiyatının 145,29 dolara tırmandığı Temmuz 2008'de işaret edildi.

Bu, ABD'deki benzinin ortalama fiyatını galon başına 4 doların üzerine çıkardı ve bu da 2008'in başlarında ulaşılan bir kilometre taşı oldu. AAA motor kulübünden yapılan açıklamaya göre, normal benzinin fiyatı neredeyse 41 sent artarak 2008'den bu yana ilk kez Pazar günü ABD genelinde galon başına ortalama 4 dolar (3,8 litre) değer kazandı.

Ortalama benzin fiyatları için tüm zamanların en yüksek fiyatı 17 Temmuz 2008'de galon başına 4,10 dolar olarak belirlendi. Uluslararası fiyatlama standardı Brent ham petrolü, Pazartesi günü gerilemeden önce varil başına 139.13 dolara ulaştı. Varili 128.67 dolardan 10.56 dolardan işlem görüyordu.

Wall Street'te ABD vadelileri, S&P 500 kriteri kontratının yüzde 1.6 ve Dow sanayilerinin yüzde 1.3 düşmesiyle düştü. Avrupa'daki hisse senedi vadeli kontratları da geriledi.

Daha yüksek yakıt maliyetleri, neredeyse tüm enerjisini ithal eden Japonya için yıkıcıdır. Japonya'nın kriteri Nikkei 225 sabah işlemlerinde yüzde 3.5 düşüşle 25.091.93'e geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4 düşüşle 21.021.38 seviyesinden, Güney Kore'den Kospi endeksi yüzde 2.5 düşüşle 2.648.48'e geriledi. Avustralya'nın S&P/ASX 200'ü yüzde 1.2 düşüşle 7,023.10'a düştü. Şanghay Bileşik endeksi yaklaşık yüzde 0.8 değer kaybederek 3.421.81 seviyesinden gerçekleşti.

Singapur'daki IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Ukrayna-Rusya ihtilafı piyasa duygularına hakim olmaya devam edecek ve şu ana kadar hiçbir çatışma çözümü belirtisi yeni haftaya risk duygularına bir sınır koyamayabilir," dedi.

"Ekonomik yaptırımların Ruslardan herhangi bir saldırganlığı caydırmayacağı, küresel ekonomik büyüme üzerindeki ima pahasına daha cezalandırıcı bir önlem olarak hizmet edeceği şimdiye kadar açık olmalıdır. Petrol fiyatlarının yükselmesi firmaların marjları ve tüketici harcamaları görünümü için tehdit oluşturabilir."

Dünya genelinde piyasalar son zamanlarda Rusya'nın işgali nedeniyle bölgede üretilen petrol, buğday ve diğer emtiaların fiyatlarının ne kadar yüksek olacağına dair endişeler üzerine çılgınca sallanarak dünyanın zaten yüksek olan enflasyonuna ateş pişti.

Mastercard ve Visa'nın yanı sıra Netflix de dahil olmak üzere şirketler Rusya'dan çıkıyor. Ukrayna'daki çatışmalar, "dünyanın ekmek sepeti" olarak bilinen Karadeniz bölgesinin geniş, verimli tarım arazilerine dayanan Avrupa, Afrika ve Asya da dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki gıda arzını da tehdit ediyor.