Peru Toplumu Ateşkes Sırasında Mayın Yolu Ablukasını Yeniden Başlatmayı Planlıyor

Perulu bir toplumun üyeleri, ikinci bir topluluk anlaşmazlıkta 45 günlük bir ateşkes sözü vermiş olsa bile, önde gelen bir bakır madenine karşı yol ablukasını yeniden başlatma sözü verdiler.

Planlanan kesinti, MMG Ltd'ye ait olan ve dünyadaki bakır arzının yüzde 2'sini üreten Las Bambas madenine giden yol boyunca yapılan bir dizi protestonun sonuncusu. Düzinelerce yoksul And toplumu 400 km (248 mil) toprak yol boyunca yaşıyor. Madene geçen kamyonların çevreyi kirletirken, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıramadığından düzenli olarak şikayet ettiler.

2016 yılında açıldığından bu yana, maden yolu farklı gruplar tarafından 400 günden fazla bir süredir trafiğe kapatıldı. Son olarak, Capacmarca bölgesindeki liderler Peru'nun yeni Başbakanı Anibal Torres ile yaptıkları görüşme sonrasında 45 gün boyunca ablukalarını kaldırma konusunda anlaştılar.

Ancak kısa bir süre sonra, protestocuların da son zamanlarda yolu kapattığı Coporaque bölgesinden liderler ablukayı sürdüreceklerini söylediler.

"Capacmarca'daki kardeşlerimiz için iyi. Bu arada, Las Bambas Coporaque'dan geçmeyecek." dedi.

Grubun bir üyesi olan Roger Condo Reuters haber ajansına verdiği demeçte, ablukayı planlamak için Pazartesi günü bir araya geleceklerini söyledi.

Peru'da maden şirketlerine karşı yıllardır sadece yerel topluluklardan değil, daha yüksek ücret talep eden işçilerden de protestolar yaygın.

Ocak ayında bir grup toplum, Las Bambas'ın sahiplerinin ablukalarla ilgili bir moratoryum karşılığında mali destek sunduğunu görecek bir hükümet önerisini reddetti.

Devam eden protestolar, marjinal Peruluların ihtiyaçlarına öncelik verme sözü veren sol bir platformda aday olduktan sonra Haziran ayında seçilen Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya meydan okudu. Bununla birlikte, sosyal programları yaygın olarak madencilikten vergi geliri gerektiriyor.

Las Bambas madeni tek başına ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1'ini temsil ediyor. Abluka nedeniyle daha önce Aralık ayında faaliyetlerine ara vermişti.