Pentagon Çin'i Uyardı

Pentagon'un Çarşamba günü yayınladığı önemli bir rapora göre, Çin nükleer cephaneliğini hızla genişletiyor ve 21. yüzyılın ortalarına kadar ABD'nin küresel etkisini aşmayı hedeflediği için on yılın sonuna kadar 1.000 nükleer savaş başlığına sahip olabilir.

Çin'in nükleer saldırı seçeneklerinin hızlı modernizasyonuna ve füze siloları inşasına dayanan tahmin, Çin'in on yıl içinde 200 savaş başlığı stokunu ikiye katlayacağını tahmin eden geçen yılki China Military Power raporundaki projeksiyondan çarpıcı bir artışa işaret ediyor.

Rapor, Tayvan meselesiyle ilgili artan gerilimlerin ortasında geldi ve ABD'nin en kıdemli generali olan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Çin'in askeri ilerlemesi hakkında "en büyük değişimlerden biri" olduğunu belirten sert bir uyarı yayınlamasından saatler sonra yayınlandı. dünyanın tanık olduğu küresel jeostratejik güç."

Üst düzey bir savunma yetkilisi rapora ilişkin gazetecilere brifing verdi ve benzer bir tutum benimsedi.

Yetkili, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin üstlendiği nükleer genişleme kesinlikle bizi çok ilgilendiriyor" dedi. "Yaptıklarını gözlemlemek bir şey, ama bunu neden yaptıklarını gerçekten açıklamadılar."

Yetkili, birikimin nükleer stoklarının ardındaki niyet hakkında ciddi şüpheler uyandırdığını söyledi.

Yetkili, "Sayılar ve yetenekler açısından daha önce bulundukları yeri önemli ölçüde aşan bir yönde ilerliyorlar" dedi. Çin, nükleer silahlar söz konusu olduğunda hala ilk kullanım politikasını sürdürmese de, yetkili Çin'in "bunun geçerli olmayacağı bazı koşullar olduğunu" öne sürdüğünü söyledi.

Çin ayrıca "yalın ve etkili bir nükleer güce" odaklandı, ancak mevcut birikimleri ABD'nin beklediğinden daha büyük ve "tarihsel olarak bulundukları yerin çok ötesinde". Nükleer gücüne yapılan yatırım, Çin'in ABD'nin kendi üçlüsüne benzer şekilde havadan fırlatılan balistik füzelerin yanı sıra karadan ve denizden fırlatılan füzelerden oluşan "yeni doğmakta olan" bir nükleer üçlü kurmasına izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, şu anda ABD'nin stokunda 3.750 nükleer savaş başlığı var ve bu da Çin'in nükleer stoğunun boyutunu gölgede bırakıyor.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), bu hafta batı Çin'de üç şüpheli silo sahasının hızlı inşası hakkında bir rapor yayınladı. FAS raporunun yazarları Matt Korda ve Hans M. Kristensen, silo sahalarının faaliyete geçmesine daha yıllar var, ancak eninde sonunda uzun menzilli nükleer füzeler fırlatabileceklerini yazdılar.