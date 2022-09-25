Pazartesi: TC Kimlik Numarasına Göre Sırala Ödeme Veriliyor! En Fazla 50 Bin TL

26 Eylül pazartesi tarihi itibarıyla birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak şartlara uygun olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda Kredi kullanacak olan vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli alabilecekleri Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka şartlarına uygun olmaları yeterli olacak.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek şubelere gitmeden işlemlerini yapacak olan bu kişilere aynı gün içinde hizmet ödemesi verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirerek aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanmak istiyorsanız şartlara uygun olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi için cep telefonları üzerinden SMS atarak Kredi kullanabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler Kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanabilecek ve onaylanan bu kredileri de hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak aynı gün içinde tekrardan ödeme olarak alabileceklerdir.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi de yazarak 44 11 numarasına bu mesajı gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan krediler hakkında bilgileri de SMS ile sizlere göndermektedirler.

Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusu yaparak onay alan tüm vatandaşlar pazartesi gününden itibaren şubelere giderek kredi kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalara katılmak için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.