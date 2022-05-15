Pazartesi, Salı ve Perşembe Günleri Hesaplarınızı Kontrol Edin: 15.000 TL Ödeme Yatacak!

Son zamanlarda bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak vatandaşları, nakit imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu bankalardan Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyadaki ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde 15 bin TL kadar nakit kredi imkanından faydalanacaklar ve 36 ay vadeye kadar işlemlerini yaparak, kredi taksitlerini ödeyeceklerdir. Başvuru yapmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, ancak onay alabiliyor, SMS ile ve internet bankacılığı üzerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor. Pazartesi salı ve perşembe günleri düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıklayan bu bankalardan, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden 15 bin TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusuyla birlikte vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor, SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan Tutarı nekadar olduğunu, mesajda, gösterecek ve bu onaylanan tutarı en yakın banka şubesine giderek kullanabileceksiniz. başvuru için hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişilere banka anında kredi imkanı sağlarken, 5 dakika içerisinde almış olduğunuz bu kredilerde 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisini kullanabiliyorsunuz. Denizbank şubelerinden ve Denizbank internet sitesi üzerinden de başvuru yapılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, 15 bin TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar da Denizbank'ta olduğu gibi kredi başvurusunu, isterlerse, SMS üzerinden isterlerse de mobil uygulama üzerinden yapabilecektir. 15 bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde sonuç alabiliyor. Sms ile Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmından, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, hızlı bir şekilde sonuç alacak, onaylanan tutarda aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız.