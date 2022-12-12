Pazartesi müjdesi bugün geldi! BİM ve PTT duyurdu, 1500 TL gıda yardım kartı verilecek!

BİM ve PTT duyurdu, 1500 TL gıda yardım kartı verilecek! Pazartesi müjdesi bugün geldi! Bim ve PTT ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında maddi olarak durumu iyi olmayan ailelere gıda yardım paketi vereceklerini açıkladılar. Bu yardım paketi miktarı, kimlere verileceği hakkında açıklamalar geliyor!

Bim ve PTT ortaklığında muhtaç durumda olan kişilere, yardım kartı veriliyor. Devlet destekli verilecek bu yardım hakkında çeşitli bilgiler sunuldu. Verilen bu bilgilere göre paketin miktarının 1500 TL olduğu açıklandı. Bu yardım kartını almak isteyenlere, açıklamalar PTT ve BİM mağazasından geldi!

BİM Yardım Kartı Almak İçin Nereye Başvurulur?

BİM yardım kartından destek almak ve gıda paketinin size de verilmesi için BİM mağazalarına değil belediyelere başvurmanız gerekiyor. Bu konuda muhtarlıklara gönderilen bilgiler ışığında gerekli bilgi ve belgelerle belediyelere başvurabilirsiniz.

Bu yardım kartlarını il ve ilçe belediyelerdeki sosyal yardımlaşma bölümünden hızlı bir şekilde çıkarılmaktadır. Bu kartı çıkaranlar BİM gıda paketi yardımından yararlanabilmektedir.

Yardım yapmak isteyenler ise PTT banka şubelerinden BİM yardım paketi için para yatırmak istediğinizi belirterek buradan ihtiyaç durumundakilere destek olabilirsiniz.

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