Pazartesi İtibariyle Başvuru Yapabilirsiniz, 3 Ay, 6 Ay Ertelemeli 15 bin TL Destek Kredisi Verilecek

Son yapılan kredi destekleriyle birlikte esnaf olan vatandaşlar ile birlikte bireysel olan vatandaşlara 15000 TL'ye kadar destek kredisi verileceği duyurulmuştur. Sizlerde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, belirli şartlar uygun olmanız ile birlikte vereceğimiz bankaları üzerinden bu kredileri kullanabilirsiniz.

Ülkemizdeki kamu bankaları ile birlikte kamu destekli olan diğer özel bankalar kredi başvurusu için kampanya hazırladılar. Pazartesi itibariyle başvuru yapabileceğiniz bu kredilerde on beş bin TL Destek Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin daha önce de bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olmaları ve düzenli olarak bir banka, sicilinin bulunması gerekiyor. Belirtilen kredi kampanyalarını uygun olan müşterilerin başvuru yapmaları ile birlikte genel müdürlük tarafından kredi onayı alacağı ve bu kredi onayı sonrasında paralarının hesaplara yatırılacağı söylendi. Şimdi sizlere nasıl kredi başvurusu yapılır ve başvuru şartları nelerdir, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Kamu Bankaları Kredi Başvurusu Başlattı

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi başvuruları başladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda 3 ay erteleme, esnaf olması durumunda ise 6 ay ertelemeli kredi kullanabilecekleri söylendi. Size en yakın banka şubelerine giderek kredi başvurularını yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için istenilen belgeler arasında gelir belgesi ile nüfus cüzdanı bulunmaktadır. Kredi alacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce sigorta durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Banka en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortası yatan müşterilerin kredi onayı verecektir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bankalar üzerinden almaları durumunda kredilerini kullanabilirler.

İş bankası ve Şekerbank kredi başvurusu

Kamu bankalarından ziyade iş bankası ve Şekerbank'ta bu kredi için kampanya yapmaya başladı. 14 Haziran ve 30 Haziran arasında başvuru yapabileceğiniz bu kredileri iş bankası ve Şekerbank şubeleri üzerinden başvuru yapabileceksiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde esnaf olan vatandaşların kredi kullanması en az 6 aylık erteleme yapma imkanı sunacaktır.