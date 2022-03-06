Pazartesi gününden itibaren hesaplara 6300 TL ödeme gönderiliyor. Bankalar üzerinden verilecek olan 6300 TL ödemeler ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü hesaplarınızı kontrol ederek veya başvuru yaparak bu ödemeleri alabileceksiniz. Acil ihtiyaç sahibi olan ailelere ve kişilere verilecek olan bu ödemeler için birden fazla kampanya başlattı. Nakit isteyenler belirli şartlara göre bu ödemeleri almaları durumunda kredi olarak hesaplarına para yatırabileceklerdir. 6300 TL ödeme alacak olan kişiler, nakit istediklerinde banka şubelerine gitmeden hemen başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit. Başvuru yapacak olan kişiler SMS atabilirler. SMS ile başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu uygunsa 6300 TL ödeme alabileceklerdir. 6300 TL ödeme almak için başvuru yapacak olan kişiler 3280 numarasına KREDİM TC KİMLİK yazarak başvuru yapabilir veya bankanın internet bankacılığı uygulaması olan DENİZ MOBİL uygulaması üzerinden de başvurularını yaparak onaylanan tutarı hesaba atabilirler. Denizbank kredi onayı alan kişiler 36 ay vadeye kadar bu alacakları kredilerde geri ödeme yapabilirler.

QNB Finansbank

QNB finansbank 6300 TL ödeme için SMS ile başvuru alıyor. Oturduğunuz yerden TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız hemen başvuru yapabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumda başvurularınızı hesabınıza atabilir ve sonuçlarında da kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 6300 TL ödeme için başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapacaklardır.

Akbank

Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşlara 6300 TL ödeme verilecek. Banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyenler Akbank direkt uygulamasından ve ya bankanın SMS kredi servisini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. 6300 TL ödeme için SMS atmak istiyorsanız Akbank'ın 4425 numarasına KREDİ TC KİMLİK yazarak başvurunuzu yapmanız yeterli olacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler 5 dakikada sonucu görebilir onaylanan tutar kadar krediyi de en yakın banka şubelerinden istedikleri zaman kullanabilirler.