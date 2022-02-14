Pazartesi Günü Başladı! Cuma Günü Bitecek! Emekliye 10.000 TL Ödeme Haberi Duyurusu Resmi Olarak Yapıldı. Nakit ihtiyacı olan emekliler kefilsiz ve gelir belgesiz olarak takip, kredi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılabilir. 36 ay vadeye kadar istedikleri zaman nakit kredi kullanabilirler.

Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak yapacakları kredi başvuruları için bankadan emekli maaşı alması şarttır. 14 Şubat Pazartesi günü başlayan bu kredi kampanyası cuma gününe kadar sürecek ve en düşük faiz oranları ile birlikte sadece emekli olan vatandaşlara verilecektir.

Emekliye 10.000 TL Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesinden ve kullanmıyorlar ise internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman yapabilecekler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız ve hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o bankanın resmi internet sitesine girerek, 10000 TL kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Daha önce bu bankalardan kredi alsanız bile ağacın ihtiyacımızın olmasını, belirttiğiniz durumlarda, 10000 TL'ye kadar sizin emekli maaşınıza göre, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sizlere sunulacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşını ilk defa alacak olan vatandaşlar, 10000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı kredi ve kredili mevduat hesabı borçlarını kapatan, borç transferi kredisi kullanabilirler. 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL ve üzerindeki tüm kredilerde sadece 24 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.