Pazar ve Pazartesi İçin Haber Var! Bugün ödeme yapıldı! Hesaplarınızı kontrol edin. Devlet tarafından vatandaşa verilen destek ve yardım kalemleri her geçen gün artış göstermektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar ile beraber dünya gündeminin giderek hareketlenmesi ülkemiz vatandaşlarının, çiftçisinin, esnafının ve üreticisinin her geçen gün farklı zorluklar ile mücadele etmesine neden olmaktadır.

Bu durumda uzun zamandır sıkıntı yaşayan Çiftçiler için ise devlet desteği Tarım ve Orman Bakanlığından gelmiştir. Geçtiğimiz haftalarda görevine yeni atanmış olan Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişci devlet desteği ödeme işlemlerinin başladığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişci sosyal medya hesabı Twitter aracılığı ile 8 milyon 899 bin 579 TL tutarında tarımsal destek ödeme kalemlerinin ödeme işlemlerinin başlatıldığını ve bu ödemelerin de ise çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtti.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARA YATIRILIYOR

Özellikle son birkaç aydır yaşamını çiftçilik ve tarım ile uğraşarak geçiren vatandaşlar, devlet tarafından yapılacak olan hibe ve destek ödemeleri ile ilgili bakanlık açıklamalarını merakla beklemektedir. Bu konu ile ilgili olarak kamuoyunda yapılan açıklamalarda ve sunulan bilgilerde tarım ve çiftçilik ile ilgili destek kalemleri güncellenmektedir.

Ancak ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan hareketli gelişmeler nedeniyle Çiftçiler verilecek olan devlet destekleri ve hibe ödemeleri ile ilgili bu miktarların güncellenmesi gerektiği yönünde fikir beyan edebilmektedir. Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişci ise yapılacak olan destek ödemeleri ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamaları yapmıştır.

Buna göre ‘Hastalıktan Ari İşletme Desteği’ olarak 33 milyon 13 bin 500 TL, ‘Lisanslı Depoculuk Desteği olarak 23 milyon 380 bin 885 TL ve de ‘Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL ödeneceği bilgisi paylaşılmıştır.