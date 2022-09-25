Pazar Sabahı Müjdesi! Resmi Gazetede Yayınlandı, Emekliye 30000 TL'ye Kadar Yeni Ödeme Başladı

Yapılan yine açıklamaları ile birlikte emekli maaşını kamu bankalarından alan kişiler için artık destek ödemeleri, limitleri arttırıldı ve 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilecek onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak da hemen öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında emekli maaşını alan vatandaşlar için verecekleri 30000 TL kredilerde düşük faizlerle işlem yapacağını açıkladı.

3 banka üzerinden yapılan bu kampanya sadece emekli maaşını alanlar ve emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlara destek olunacağı açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde de destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almıyorsanız başvuru gerçekleştirdikten sonra kredi onayı alırsanız, maaş, taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra sizlere, kamu bankaları destek kredisi verecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde destek ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasındaki kredi başvurusu yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir. Kamu bankaları üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde verilecek olan bu ödemelerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alınmaktadır.