Son dakika haberi olarak, Pazar Günü Saat 8'de 3 Banka İnternetten Duyuru Yaptı, Kimlikle 55 bin TL Kredi Verilecek, Şart, Kefil İstenmeyecek. Sizlerde bu bankalardan 55 bin TL hemen onay alabileceksiniz. Bankalar duyuru sonrasında bu kredileri online olarak hemen hesabınıza yatıracağını da duyurdu. 3 bankanın yaptığı bu kampanya sonrası, diğer bankalarında işlem yapacağı açıklandı.

Bankaların kredi kampanyaları sürekli olarak yenilenmektedir. Sizde eğer bir bankadan kredi başvurusu yapacaksanız o bankanın ne kadar limitle kredi verdiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bankalar kendi banka politikalarına göre kredi onayı verirken ayrıca kendi limitlerine göre kredi kullandırmaktadırlar. Bankalardan acil para ihtiyacınız olduğunda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredileri 36 ay vadeye kadar müşterilere gelir belgeli veya gelir belgesiz olarak sunulmaktadır. Hızlı onay alabilmek istiyorsanız banka politikasına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz.

55.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin;

· Kredi notu yüksek olması

· Bankalarda sıkıntısı olmaması

· Gecikmeli ödemeleri olmaması

· İcralık ve avukatlık olmaması

· E-Haciz olmaması

· Çok başvurusu olmaması durumunda kredi alacaklarını söylemek istiyoruz.

Sizde bu şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank 55.000 TL Cebimde Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin 55.000 TL’ye kadar anında kredi kullanabilmeleri için banka şartlarına uygun olması durumunda bu banka SMS veya WEB site üzerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Denizbank üzerinden başvuru yapacağınız zaman banka hemen değerlendirecek ve hızlı bir şekilde kredinizi kullandıracaktır. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi için başvuru yapacaksanız kredim tc kimlik yazarak 3280’e mesaj atabilirsiniz. Banka 55.000 TL’ye kadar kredi değerlendirmesi yapacaktır. Kredi onayı alırsanız size mesaj gelecektir. Bu onayda yazan tutarı kimliğinizle en yakın Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz.

Bu bankada bir hesabınız varsa, bankaya gitmeden bile hemen kredinizi kullanabiliyorsunuz. Bunun için bankanın mobil uygulaması olan Deniz Mobil uygulamasına girmeniz gerekmektedir. Alacağınız ihtiyaç kredisinde banka 36 ay vade ile sizlere kredi imkanı sunacaktır.

Yapı Kredi Bankası 55.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Sizde bankadan kredi başvurusu yaparak 55.000 TL’ye kadar anında kredi onayı alabilirsiniz. Bunun için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya 4411’e sms atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir bilgilerinizi 4411’e gönderebilirsiniz. Banka hemen değerlendirecek ve size kredi sonucunu bildirilecektir. Banka şubesinden veya internet bankacılığından 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

ING 55.000 TL Kredi Başvurusu

Resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurup hemen kredinizin sonucunu öğrenebilirsiniz. ING Bank kredi başvurusu yaptığınızda sizin kredi skorunuza göre faiz oranı da uygulanacaktır. Banka 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı vermektedir. Ayrıca 55.000 TL kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz.