İlk kez pandemi döneminde görülen bu sistem ardından geçen 3 yılın ardından Doğuş otomotiv farkı ile tüm çalışanlara müjde olarak duyuruldu. Sektör çalışanlarının maddi zorluk sürecinde bir nebze olsun destekleyecek ikramiye tutarının 25 maaş miktarında olduğu açıklandı. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi döneminde Yüce Otomotiv firması tarafından ilk kez uygulanan bu sistem dün yapılan duyuru ile Doğuş Otomotiv tarafından da uygulanmaya başlandı. Yapılan bu hamle sonrası diğer özel sektörlerde böyle bir durum yaşanır mı? konu ile ilgili açıklama gecikmedi.

25 MAAŞ İKRAMİYE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Doğuş Otomotiv çalışanlarına 25 maaş ikramiye ödemesi yapacağını açıkladığı o resmi kararı şu şekilde duyurdu:

“Biz çalışanlarımız sayesinde varız. O yüzden her zaman onların yanındayız. 25 maaş tutarında ikramiye çalışanlarımızın hakkıdır.”

SEKTÖR ÇALIŞANLARI ŞAŞKINDI!

Doğuş Otomotiv tarafından çalışanlarına yapılan bu jest sonrası Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’e tüm çalışanlar teşekkürlerini iletti. Öte yandan konu ile ilgili 2020 yılı pandemi döneminde ilk kez bu hamleyi başlatan Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce açıklama yaptı. O açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Doğuş Holding'in sahibi Ferit Şahenk Türkiye'deki tek iyi patrondur. O çok değişik bir insandır. Vizyon sahibi, mütevazi ve kibardır. Hem ülkesine hem de birlikte çalıştığı arkadaşlarına katkısı oldukça fazladır.”

DOĞUŞ OTOMOTİV HAKKINDA!

Dünya çapında geniş bir ticaret hacmine sahip olan Doğuş Otomotiv; Volkswagen, Seat ve Skoda gibi popüler ve en çok tercih edilen markaları bünyesinde topluyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Doğuş Grubu inşaat, eğlence, e-ticaret, turizm ve enerji sektörleri gibi farklı alanlarda sunduğu kaliteli çalışmaları ile yakından takip ediliyor.