Gıda fiyatlarına ulaşmanın günden güne dolaştığı bu dönemde hemen hemen her sektör zamlı fiyatlardan nasibini aldı. Marketlerin belirli dönemlerde yapmış olduğu kampanyalar sayesinde vatandaşın yüzü bir nebze olsun gülebiliyor. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken vatandaşın yüreğine su serpecek o haber CarrefourSA marketlerden geldi.

CarrefourSA market rekabeti kızıştıracak son hamlesi ile birlikte indirim kampanyalarına yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Şeker, tuz, un, yağ, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde başlattığı indirimli kampanya döneminde kimsenin beklemediği o hamleyi ilk kez yaptı.

O ÜRÜN 111,95 TL YERİNE 35 TL’YE DÜŞTÜ!

Artan zamlarla beraber market raflarında yüksek fiyata ulaşan havlu kağıt ve tuvalet kağıdı ürünlerinde CarrefourS market detayı büyük ilgi gördü. Market raflarında başlayan indirimli ürünler Türkiye'nin en büyük zincir marketi olarak kabul gören CarrefourSA içinde bir yenilikti.

CarrefourSA marketlerde satışı yapılan Selpak markalı 8'li tuvalet kağıdı 100 TL ve üzeri alışverişe 111,95 TL yerine sadece 35 TL'den satın alınabilecek. Stoklarla sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyenler yalnızca bir kez bu ürüne erişebilecek.

CARREFOURSA MARKET İNDİRİMLİ TUVALET KAĞITLARI FİYAT LİSTESİ!

CarrefourSA marketlerde satışı yapılan diğer tuvalet kağıdı ve havlu kağıt markalarında uygulanan indirimli satış listesi aşağıdan incelenebilir: