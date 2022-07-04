Patrice Lumumba: Belçika Neden Kongolu Bir Kahramanın Altın Dişini İade Ediyor?

Altın taçlı bir diş, öldürülen Kongolu bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'dan geriye kalan tek şey. 1961'de eski sömürge gücü Belçika'nın zımni desteğiyle bir idam mangası tarafından vurularak öldürülen cesedi daha sonra sığ bir mezara gömüldü, kazıldı, 200 km (125 mil) taşındı, tekrar gömüldü, mezardan çıkarıldı ve sonra parçalara ayrıldı ve sonunda asit içinde çözüldü.

Kalıntıların imhasına nezaret eden ve katılan Belçika polis komiseri Gerard Soete, daha sonra itiraf etti. Ayrıca ikinci bir diş ve cesedin iki parmağından bahsetti, ancak bunlar bulunamadı. Diş şimdi Brüksel'deki bir törenle aileye iade edildi. Vücut parçaları pocket Soete darbe eve korkunç kokuyordu olarak kalır kaçıran yıl aşağı Avrupa sömürge görevlilerinin davranışları yankılandı. Fakat aynı zamanda Belçika'nın düşman olarak gördüğü bir adamın son aşağılanması olarak da görev yaptı. 1999'da bir belgeselde yer alan Soete, aldığı dişi ve parmakları "bir tür av kupası" olarak nitelendirdi. Dil, Belçikalı polis memuru için, kıtada Afrika kurtuluşunun önde gelen sesi olarak saygı duyulan Lumumba'nın insandan daha az olduğunu gösteriyor. Lumumba'nın kızı Juliana için asıl soru faillerin insan olup olmadığıdır. "Bunu yapmak için ne kadar nefretin olmalı?"diye soruyor. BBC'ye verdiği demeçte, "Bu, Nazilerle olanların, insanların parçalarını almanın bir hatırlatıcısıdır - ve bu insanlığa karşı bir suçtur" dedi.

Lumumba 34 yaşında başbakan olmak için yükselmişti. Sömürge yönetiminin son günlerinde seçilen yeni bağımsız ulusun kabinesine başkanlık etti. Haziran 1960'da iktidarın akşamdan kalmasında Belçika Kralı Baudouin sömürge yönetimine övgüde bulundu ve atası II. Léopold hakkında ülkenin "medeniyeti" olarak konuştu. O zamanlar Kongo Özgür Devleti olarak bilinen şeyi kendi kişisel mülkü olarak yönetirken hükümdarlığı altında ölen ya da vahşileşen milyonlardan söz edilmedi.